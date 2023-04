Los teléfonos inteligentes baratos más comprados en México.

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, el entretenimiento y el trabajo en la era digital. Cada año, las marcas lanzan nuevos modelos con mejores características, diseños y precios. Pero, ¿cuáles son los teléfonos inteligentes más comprados en México?

Según un estudio de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), los tres teléfonos inteligentes más comprados en México en el 2022 fueron:

Samsung Galaxy A32

Este teléfono de gama media ofrece una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, una batería de 5000 mAh con carga rápida de 15 W, un procesador MediaTek Helio G80, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Además, cuenta con una cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP y una cámara frontal de 20 MP. Su precio aproximado es de $5,999 pesos mexicanos.

Xiaomi Redmi Note 10

Este teléfono también pertenece a la gama media y destaca por su pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas con una tasa de refresco de 60 Hz, una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 W, un procesador Qualcomm Snapdragon 678, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Asimismo, tiene una cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP y una cámara frontal de 13 MP. Su precio aproximado es de $4,999 pesos mexicanos.

Motorola Moto G30

Este teléfono es el más económico de los tres y ofrece una pantalla IPS LCD de 6.5 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, una batería de 5000 mAh con carga rápida de 20 W, un procesador Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Además, posee una cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP y una cámara frontal de 13 MP. Su precio aproximado es de $3,999 pesos mexicanos.

Estos son los tres teléfonos inteligentes más comprados en México según el estudio de The CIU. ¿Qué te parecen? ¿Tienes alguno de ellos o te gustaría comprarlo? Déjanos tu opinión en los comentarios.

