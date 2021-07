Luis Almagro dio positivo a Covid-19 , hasta ahora no ha presentado síntomas

He dado positivo por #COVID19 por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 29, 2021

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este jueves que dio positivo a Covid-19 y que suspende «inmediatamente» su agenda pública.

«Afortunadamente, estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas», afirmó el funcionario, que dijo estar siguiendo las recomendaciones médicas.

«Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen la oportunidad, no duden en vacunarse», concluyó Luis Almagro en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter sobre el contagio de Covid-19.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y diputado de la AN de mayoría oficialista, adelantó que se está consolidando una solicitud para exigir se inicie una investigación contra Luis Almagro por delitos de lesa humanidad.

De origen uruguayo, Almagro asumió en mayo pasado -en medio de la pandemia- su segundo mandato como secretario general de la OEA hasta 2025.

Pese a que la OEA, que tiene su sede en Washington, aún realiza las sesiones del Consejo Permanente de forma virtual, Almagro ha mantenido su agenda en forma personal.

En los últimos días, según su cuenta en Twitter, sostuvo encuentros con la directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y distintas autoridades de la región.

