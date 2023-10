Atroz! Gobierno de España aloja magrebíes ilegales en hoteles de lujo mientras los damnificados de La Palma viven en contenedores

Atroz! Gobierno de España coloca a magrebíes ilegales en hoteles de lujo mientras los damnificados de La Palma viven en contenedores.

Al día de hoy 27 de octubre de 2023 todavía hay más de 1500 personas que viven en contenedores en La Palma, España.

Los habitantes de La Palma perdieron sus hogares debido a la erupción del volcán Cumbre Vieja, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y terminó el 13 de diciembre de 2021, lo que significa que ya son más de 2 años desde que sucedió la erupción y todavía siguen en esos refugios temporales.

¿Donde están ubicados?

La mayoría de los damnificados viven en contenedores ubicados en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Estos contenedores son de 20 metros cuadrados y cuentan con una habitación, un baño y una cocina una construcción no adecuada para las familias que siguen esperando una solución definitiva sea en La Palma o sea en tierra firme.

Vivir en un contenedor es una experiencia difícil para los damnificados. Los contenedores son pequeños y pueden ser fríos en invierno y calurosos en verano. Además, los damnificados tienen que compartir los servicios básicos, como el agua y la electricidad.

Estadísticas indican que. «España cerró 2022 con un 20,4% de sus habitantes en riesgo de pobreza, así pues ha descendido 1,3 puntos respecto a 2021, cuando el riesgo de pobreza alcanzaba el 21,7%. En total 9.585.000 de personas sufrieron riesgo de pobreza en España en el último año. fuente.expansion.»

El Gobierno de España ha prometido ayudas económicas a los damnificados para que puedan reconstruir sus hogares sin embargo al parecer erogar el dinero público de los contribuyentes dichas ayudas es mucho más difícil que regalárselas a magrebíes indocumentados que no han sido evaluados ni por antecedentes penales ni por salud, ya que el último lote de estos elementos se pudo conocer están enfermos con tuberculosis.

España es un país que exige certificado de vacunación o de buena salud a turistas latinoamericanos pero a salvajes magrebíes le da el «Boleto gratis de entrada a hoteles lujosos contaminados con tuberculosis».

🚨#URGENTE | Las imágenes del colapso del aeropuerto de Tenerife por inmigrantes ilegales que viajan a la península. Una invasión sin precedentes consentida por el Gobierno. pic.twitter.com/IPpkGW1rJ0 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) October 26, 2023

Lo de Tenerife no es «migración», es inmigración descontrolada y una invasión de ilegales. Los ilegales deben ser deportados en caliente a su país de origen. Mientas tanto PSOE y Sumar negociando con el delincuente Puigdemont. Tenemos que salir a las calles y parar España YA. pic.twitter.com/0gbNxGpkWn — Santiago Abascal 🇪🇸 -parodia- (@Santi_ABASSCAL) October 27, 2023

–

Vecinos de la Palma / Jovenlandeses. pic.twitter.com/JQjvGX1wbJ — Unai Laño (@LanoUnai) October 25, 2023

–

Mientras a los inmigrantes ilegales los alojan en hoteles y balnearios, a los afectados por el volcán de La Palma los alojan en contenedores.

El gobierno de la gente…de fuera. pic.twitter.com/UVe3X2Jcnt — Capitán General de los Tercios (@capTercio) October 26, 2023

–

Así vive mucha gente en La Palma, en contenedores, mientras el gobierno aloja en hoteles y balnearios a inmigrantes ilegales. Los españoles son ciudadanos de tercera para este gobierno. pic.twitter.com/X9g4WyumjN — Tussy (@TussyBlack) October 25, 2023

–

🇪🇸 | La primera fotografía representa la vivienda (un contenedor) en la que el Gobierno ha alojado a los afectados por el Volcán de La Palma. La segunda imagen representa el lujoso alojamiento que se le está dando a los inmigrantes ilegales que están invadiendo las Islas… pic.twitter.com/7ieFs4VBWH — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) October 26, 2023

–

Balneario para invasores ilegales africanos.

VS

Barracones afectados volcán de la palma. (El gobierno de la gente, GOBIERNO DE ESPAÑA) pic.twitter.com/YnaT0jNZqv — 𝕯𝖆𝖗𝖙𝖍 (@Darth_Sidious3) October 27, 2023

—

Dos años después, hay afectados por el volcán de La Palma que siguen viviendo en casetas mientras el Gobierno aloja a miles de inmigrantes ilegales en hoteles lujosos y balnearios por toda España. Es una absoluta vergüenza que esté ocurriendo esto. ¡Que los lleven a La Moncloa! pic.twitter.com/jhQv0MTMST — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 25, 2023

—

Aeropuerto Madrid Barajas. Sigue el translado de ilegales de Canarias a diversos hoteles de la península con dinero del contribuyente y por tiempo indefinido. Ya van 7.000 hasta ahora:pic.twitter.com/W9wxEAR3bQ — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) October 27, 2023