Horda de magrebíes le habrían cortaron las manos a un ciudadano francés que intentaba proteger su auto

En un video difundido por la red social twitter se puede visualizar una persona que ha sido presuntamente atacada por una horda de magrebíes, quienes al parecer habrían apaleado a un ciudadano francés y cortaron sus manos por el simple hecho de intentar defender su vehículo particular de no ser quemado por los atacantes quienes en un arranque de furia han quemando escuelas, bibliotecas, vehículos y saqueando lo que les venga impunemente durante casi una semana.

Cientos de miles de inmigrantes del magreb han quemado prácticamente las principales ciudades de Francia, armados hasta los dientes con la excusa de que uno de los suyos fue asesinado por un policía.

Esto último totalmente incierto ya que el susodicho que fue dado de baja por los efectivos de la ley ya que además de conducir sin licencia y de forma violeta y peligrosa, intentó atropellar un policía, al parecer poseía antecedentes con un amplio archivo criminal de acuerdo a medios locales; al mismo, los policías le dieron 5 veces la voz de alto y huyó del sitio de forma violenta hasta que pudieron detenerlo y darle de baja.

Según los primeros indicios de la investigación, dos policías en motocicletas querían controlar el automóvil que conducía Nahel y que circulaba a gran velocidad «por un carril bus» en el suburbio parisino. Los policías le habrían indicado al conductor que se detuviera en un semáforo en rojo, pero este arrancó de nuevo. Si era una persona trabajadora y no tenia problemas con la ley porqué huyo? Porqué corría a alta velocidad en un carril donde pudo haber atropellado a muchas personas? Al parecer conducía un auto de alto valor, como un hombre de 17 años puede costearse un vehículo suntuoso? muchas preguntas que van a tener que aclarar los que han provocado este desastre en Francia.

Todo esto sucede en medio de una de las peores olas de protestas sin sentido por parte de los inmigrantes ilegales del Maghreb que han tomado por asalto los barrios de diversas ciudades francesas valiéndose de las políticas blandengues para con los inmigrantes de países con tendencias religiosas opuestas a la cultura europea.

¿Parece insólito que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, culpara los «videojuegos, las redes sociales y la mala crianza» por los disturbios masivos que han estado ocurriendo en todo el país durante más de 4 noches?

Actualización: es probable que estos contenidos estén siendo vetados en algunos canales de redes sociales, por alguien interesad en que los delitos de odio cometidos por extremistas anticristianos no se vean.

Se ha conocido en las ultimas horas que la policía francesa detuvo a un sextuagenario que hizo frente a los extremistas anticristianos con un arma y dejaron ir a los extremistas.

A continuación el video:

🇫🇷 FRANCIA EL símbolo de la caída de la Civilización Occidental en Francia, por la barbarie de las manadas de inmigrantes muslims Este hombre francés intentó evitar que una manada de africanos, le quemaran su coche:

LO APALEARON y AMPUTARON SUS MANOSpic.twitter.com/D0Sb3dGmZF — Emily Habsburg (@emily_habsburg) June 30, 2023