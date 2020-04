Malos hábitos de higiene abren camino a los virus y bacterias

**Ambos tipos de gérmenes pueden ocasionar enfermedades peligrosas. En algunos casos, para detectarlos se requieren cultivos especiales que se realizan en laboratorios de instituciones privadas como el Grupo Médico Santa Paula

Aunque tienen diferencias biológicas, los virus y bacterias causan enfermedades infecciosas que pueden evitarse con las mismas medidas preventivas: cuidar la higiene personal, el lavado y la adecuada cocción de los alimentos y, con el uso de anticonceptivos de barrera, en el caso de las afecciones víricas y bacterianas por contacto sexual.

La médico internista e infectóloga Yoxsivell Limas Pérez, del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), explica que las personas que poco practican medidas higiénicas en su día a día están más propensas a infectarse, por virus o bacterias. Tomando en cuenta la clasificación de riesgo por grupo poblacional, la especialista indica que quienes son más vulnerables a enfermarse por estos microorganismos son los niños de corta edad y los ancianos, por el estado de su sistema inmunológico.

“Es menos vulnerable a enfermarse una persona que tiene una educación sanitaria adecuada, es decir, por ejemplo, acostumbrada a lavarse las manos luego de ir al baño y hacerlo también antes de cocinar los alimentos. Mantener una apropiada higiene corporal, tener los objetos personales de uso exclusivo, cuidar la limpieza del hogar y el aseo de superficies, conservar y cocinar bien los alimentos son acciones que evitan la propagación de virus y bacterias”, señala Limas.

La infectóloga hace énfasis en la correcta manipulación y cocción de los productos derivados de animales, para evitar infecciones víricas o bacterianas.

¿Dónde están estos microorganismos?

“Los virus y las bacterias están en cualquier lugar”, explica Limas, por lo que recalca el cuidado de la higiene personal.

Hay virus y bacterias que se encuentran en el área pulmonar, se propagan por las vías respiratorias (como el coronavirus). Otros se transmiten al tocar superficies contaminadas. También existen los de contacto sexual (que ocasionan el VIH y la clamidia, por ejemplo) y aquellos microrganismos de origen bacteriano o viral, que se pueden contraer tras recibir infusiones de sangre infectada.

La especialista hace mención también a las “bacterias sanas”, que son las que se encuentran en nuestro cuerpo sin causar ninguna enfermedad.

¿Qué daños hacen a la salud?

Limas explica que los virus generalmente producen infecciones, mientras que las bacterias no siempre ocasionan daños a la salud. Algunas viven en el cuerpo y son necesarias para el funcionamiento del organismo.

Sobre su “peligrosidad”, la especialista advierte que ambos pueden ocasionar enfermedades graves y muy graves.

“Uno no es ‘peor’ que otro, una infección bacteriana severa puede ser tan mortal como un virus severo, depende de la patogenicidad de cada uno. El virus del herpes labial no ocasiona daños graves, por ejemplo, pero tenemos ahora el cononavirus, que puede causar el fallecimiento de un gran número de pacientes”, afirma.

Diagnóstico de enfermedades

La infectóloga explica que el diagnóstico de enfermedades ocasionadas por virus y bacterias se hace a través de exámenes de sangre y pruebas especiales e, incluso, en el caso de las bacterias se puede determinar a cuáles antibióticos son sensibles. Estos últimos análisis mencionados se realizan en instituciones privadas como el GMSP.

“En el GMSP se llevan a cabo exámenes específicos de ciertas infecciones, como cultivos virales y bacterianos; hay también serologías especiales para identificar ciertos tipo de virus, como el VIH, la hepatitis C o antígenos de bacterias, para dilucidar qué tipo de infección tiene el paciente” indica Limas, quien forma parte de la Unidad de Laboratorio Clínico de la institución.

Es importante resaltar que el GMSP cuenta con un moderno laboratorio, dotado de la más alta tecnología e insumos. Está ubicado en la planta baja del centro de salud, cuenta con más de 30 profesionales, para una atención promedio diario de 500 personas.

Cada 28 de abril en Venezuela se celebra el día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico, profesionales del área sanitaria que participan en el diagnóstico de enfermedades y en el estudio de microorganismos, como virus y bacterias.

