Manchester City ganó su primera Champions!

El equipo de Pep Guardiola consiguió su segunda victoria en la final de la máxima competición europea, tras caer ante el Chelsea en la temporada 2020/2021 por 1-0.

El gol de Rodrigo Hernández ayudó al Manchester City a ganar la primera Liga de Campeones de la historia cuando venció 1-0 al Inter de Milán en Estambul.

Un certero remate del español, en balón muerto en el área en el 68′, acabó con la resistencia del Inter, evitando el cuarto «Champion» del italiano y dando paso al proyecto «Sky Blues», quince años después comprado por Abu Dhabi, teniendo finalmente la ansiada Copa de Europa.

Con esta victoria, Inglaterra suma 15 títulos más. El City se convierte así en el segundo club inglés en lograr el triplete de la historia (Premier League, Champions League y FA Cup) igual al logrado por el Manchester United de Sir Alex Ferguson en 1999.

Manchester City ganó su primera Champions! was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: