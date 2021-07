Más Chic estrena una serie para convertir minipisos en hogares de ensueño

En julio llega “Minipisos asombrosos” a Más Chic. El nuevo programa propone ideas y revela secretos clave para crear un hogar acogedor y funcional dentro de espacios que van desde los 23 a 50m², sean departamentos, casas, áticos, locales comerciales o viviendas de hace 200 años. La serie se estrena el lunes 5 de julio a las 2:00 pm (hora Colombia) por Más Chic.

En julio, Más Chic estrena la nueva serie “Minipisos asombrosos”. La serie llega a la señal a partir del lunes 5 de julio a las 2:00 pm para mostrar los desafíos que tuvieron distintos arquitectos a la hora de convertir espacios pequeños en hogares acogedores en un mundo en el que el imparable desarrollo y crecimiento de las ciudades provocó que las personas deban vivir cada vez en pisos más pequeños.

A lo largo de 8 episodios emitidos los lunes y miércoles de julio, la serie “Minipisos Asombrosos” muestra viviendas con menos de 50 metros cuadrados que se han transformado en casas de ensueño para sus habitantes. Estar atentos a los trucos y al diseño le permitirá al público sacarle mucho más partido a su casa.

La historia de los minipisos comenzó en espacios que ni siquiera estaban pensados para vivir. Ahí estaban los áticos esperando la necesidad de alguien y la práctica de un especialista que los convierta en lugares 100% habitables. “Minipisos asombrosos” comienza allí, en un espacio que roza el cielo y otra buhardilla en la planta baja de un edificio de oficinas. Pero la serie va por más. Explora desde espacios de 27 o incluso 23 metros cuadrados sin luz, pasando por locales comerciales que fueron reinventados llegando a convertirse en viviendas y hasta una casa polígono.

El público descubrirá que los patios internos suelen jugar un rol clave cuando el minipiso carece de mucha luz y los espejos se ponen en acción para multiplicar la claridad y los colores más suaves del círculo cromático. Además, la serie demuestra que los desafíos también tienen solución por más antiguo que sea el lugar, como es el caso de un edificio del siglo XIX y un minipiso con 200 años de historia.

Repeticiones

Lunes y miércoles a las 6:30 pm por Más Chic.

Sábados y domingos a las 2:30 pm y 6:00 pm por Más Chic

El canal de televisión Más Chic puede verse en Colombia por: Claro (SD 406; HD 1406), Directv (230), Movistar (379) y Tigo/Une (61). Más Chic es la señal que toda mujer quiere ver en esos pocos momentos que tiene para ella misma. Dinámica y actual, la programación del canal ofrece lo último en tendencias de belleza, moda, bienestar y decoración siendo el único canal 100% en español en su género. Más Chic forma parte del portafolio de señales de AMC Networks International – Latin America y se encuentra disponible en diversas plataformas a lo largo de América Latina y el Caribe.

