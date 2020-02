Mattel lanzará las Barbies de Shakira y JLo. La compañía de juguetes Mattel publicó una imagen de su nueva edición, limitada, haciendo homenaje a actuación de la diva del Bronx y de la cantante colombiana durante su actuación en el Super Bowl LVI.

La deslumbrante presentación de las cantantes durante el medio tiempo del Super Bowl, en Miami, sirvió para inspirar a Mattel en la creación de su nuevas Barbies.

En la publicación se puede apreciar a las dos muñecas luciendo atuendos similares al que utilizaron las divas latinas durante su espectáculo. «Ya sabes quién ganó esta noche», escribió en el post la firma de muñecas, que ya tiene casi 70 mil “me gusta”

La presentación de las artistas desató una polémica en torno al problema de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Varias celebridades, incluyendo Lady Gaga, Ricky Martin y las Kardashian, las felicitaron por el espectáculo que dieron. Se considera que su actuación fue un mensaje poderoso sobre el empoderamiento femenino y el talento latino.

Mattel aun no ha revelado cuándo saldrán a la venta estas muñecas, pero miles de fanáticos de las cantantes y coleccionistas esperan ansiosos por adquirir una.

En : Gente