Solución del experto: Mi carro tarda en encender en las mañanas, tengo que darle al switch varias veces ¿Qué hago?

El principal problema que muestran los vehículos en Venezuela en la actualidad es la mala calidad de la gasolina, que llega a los tanques de los carros con barro, óxido y hasta agua lo que provoca daños en el motor si no estamos atentos a los detalles que se van sucediendo cuando una falla comienza.

No por nada, el repuesto más vendido en el país es la Pila de Gasolina y el módulo de gasolina, con sus filtros respectivos, los cuales deben ser revisados cada 3 meses mínimo para evitar daños al motor.

Si usted tiene problemas al arrancar su vehículo en las mañanas, y tiene que darle varias veces al encendido para que el motor arranque este es un problema de inyección de combustible provocado por una avería en el Módulo de la Bomba de Gasolina.

Las partes del módulo que debe revisar y cambiar según sea el caso:

Verificar que el modulo recibe suficiente energía para funcionar, esto se hace fácilmente al escuchar el sonido de la pila al cargar combustible en el sistema.

Verificar el conector de energía del módulo, si está deteriorado no intente remendarlo ni usted ni deje que el mecánico lo haga, cámbielo completamente.

Verificar que no halla fugas en las lineas de combustibles. Esto puede detectarse si siente un olor a gasolina dentro del vehículo, en este caso deténgase de inmediato y verifique debajo del asiento trasero donde por lo general se ubican estos módulos, tome en cuenta que si un mecánico manipula estas líneas nunca permita que las deje mal conectadas porque la presión de la bomba de gasolina puede hacer que se suelten.

Verificar el regulador, esta pieza es la que se encarga de mantener la presión en las lineas de combustible hasta los inyectores, si el regulador por alguna razón se deteriora por el oxido o se tapa, el combustible no va a llegar a los inyectores y el vehículo se apagará, esta es la razón principal por la que en las mañanas debe intentar varias veces hasta que el vehículo enciende, porque el regulador esta fallando y no mantiene la presión en las lineas de combustible, esta pieza funciona como una valvula check sin retorno, si queda abierta luego de varios intentos si logra arrancar la bomba seguirá impulsando la gasolina a través del regulador, pero al momento de detenerse dependiendo del tiempo que pase apagado el vehículo, tendrá que realizar cada vez más intentos para arrancar, esto pone en riesgo por sobrecalentamiento los otros elementos del módulo de gasolina y del sistema de inyección.

Verificar que no tengan fugas las mangueras de nylon que van dentro del modulo de la bomba de gasolina.

Otros puntos a verificar fuera del módulo:

Bobina de encendido (chequear bujía por bujía)

Bujías (si están muy sucias no van hacer chispa)

Conclusión.

Si bien se puede cambiar tanto el regulador, las mangueras y la pila lo mejor es cambiar el módulo completo y restaurar el original con una pila, regulador y mangueras de buena calidad para tenerlo de respaldo.

En la actualidad esta falla se soluciona de esta forma, pero lo ideal es mantener limpio lo siguiente:

Inyectores

Filtro de línea (el que va entre el tanque de la gasolina y los inyectores)

Filtro interno del módulo de gasolina

Bujías

Realice mantenimiento cada 3 meses y evite daños mayores al motor.

Bonus tip:

Cuando cambie el filtro interno del módulo de gasolina, el filtro de linea y limpie los inyectores asegúrese de purgar el sistema desde el tanque hasta la entrada de la «flauta» de inyectores (dependiendo del modelo del vehículo) , coloque un recipiente plástico en la manguera que entra a los inyectores (luego de cambiar los filtros pero antes de reinstalar los inyectores) y pase el switch de encendido dejando que cargue la bomba de gasolina el sistema, saldrá un poco de gasolina que llenará el deposito plástico (trate que sea transparente) puede hacerlo dos veces y comparar las impurezas que salen del mismo.

Es importante que si no tiene conocimientos de mecánica realice esto junto a su mecánico de confianza.

Solución del experto: Mi carro tarda en encender en las mañanas, tengo que darle al switch varias veces ¿Qué hago? was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibida su reproducción sin autorización si desea obtener una copia legal escriba al correo que puede ver en la sección de contacto.