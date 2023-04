¿Que marca de pila de gasolina recomiendan los expertos? 3 opciones que nunca fallan!

La pila de bomba de gasolina es una pieza clave para el funcionamiento del sistema de inyección de los autos. Su función es enviar el combustible desde el tanque hasta los inyectores, manteniendo una presión y un caudal adecuados. Si la pila falla, el motor puede presentar problemas de arranque, pérdida de potencia o incluso apagarse.

Existen diferentes marcas y modelos de pila de bomba de gasolina para autos marca Chevrolet de inyección que se venden en Venezuela. A continuación, te presentamos tres opciones con sus características y precios aproximados:

ACDelco:

Es una marca reconocida por su calidad y durabilidad. Ofrece pilas de bomba de gasolina para varios modelos de Chevrolet, como Aveo, Optra, Spark y Corsa. Según el catálogo de ACDelco Mx, el precio promedio de una pila de esta marca unos 31 dólares estadounidenses al cambio actual pero puede encontrarse un poco más económica dependiendo del vendedor y la ciudad.

Bosch:

Es otra marca prestigiosa en el mercado de repuestos automotrices. Tiene pilas de bomba de gasolina para Chevrolet Aveo 1.4 y 1.6, entre otros modelos. El precio promedio de una pila de esta marca unos 43 dólares estadounidenses al cambio actual pero puede encontrarse un poco más económica dependiendo del vendedor y la ciudad.

Duralast:

Es una marca que ofrece pilas de bomba de gasolina con un buen desempeño y una garantía limitada. Tiene pilas para Chevrolet Aveo, Optra y otros modelos. Según el sitio web AutoZone, el precio promedio de una pila de esta marca es de 66 dólares estadounidenses al cambio actual pero puede encontrarse un poco más económica dependiendo del vendedor y la ciudad por lo que es importante que compare precios antes de tomar una decisión.

Estas son solo algunas de las marcas y precios de pila de bomba de gasolina para autos marca Chevrolet de inyección que se venden en Venezuela.

Es importante que antes de comprar una pila, verifiques la compatibilidad con tu vehículo y consultes con un mecánico especializado. Así podrás asegurar el correcto funcionamiento del sistema de inyección y evitar daños mayores en el motor.

