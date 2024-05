Se impuso en 7 de 12 carreras en las que participó

MICHAEL BERTI VUELVE A CARGARSE DE TROFEOS EN AUSTRALIA

El motociclista venezolano Michael Berti completó otro estupendo fin de semana en las pistas australianas, al imponerse en tres categorías en el Master of Morgan Park, competencia de motos clásicas que se celebró el fin de semana en el estado de Queensland.

A los mandos de sendas Ducati TT2 de 1000 y 500cc construidas en 1982, Michael Berti participó en la categoría BEARS (British, European, American Racing Series) F4 en la cilindrada mayor en la que conquistó el primer puesto en las cuatro mangas que se realizaron sobre el trazado de poco menos de 3000 metros de longitud, en tanto en la clase del medio litro se adjudicó las tres primeras baterías, mientras en la cuarta tuvo que abandonar debido a un desperfecto eléctrico en su máquina.

En la división P5 Unlimited, el caraqueño de 48 años de edad se hizo con el segundo puesto en todas las series, combinación de resultados que le permitieron apoderarse del trofeo como ganador absoluto una vez que sus principales rivales no tuvieron la misma regularidad, como el caso del vencedor de las dos primeras carreras que luego no sumó puntos en las siguientes.

“Un estupendo fin de semana en el Masters of Morgan Park – relató Michael Berti – donde dominamos con comodidad en BEARS F4 si bien encontramos un fuerte rival en Scott Rinaldis, un piloto con mucha experiencia en esta pista. En BEARS 5 Unlimited quedamos segundos en las cuatro carreras, pero eso me bastó para apoderarme del primer lugar en la general por la suma de puntos. La suerte estuvo de nuestro lado porque íbamos en inferioridad de condiciones técnicas, mientras otros pilotos que eran más rápidos y tenían mejores máquinas, tuvieron algunos problemas y no sumaron en todas las pruebas. En BEARS F4 donde no participan las motos japonesas, allí sí mi moto era la más rápida de todas y me impuse en las cuatro carreras. El único contratiempo que tuve fue en una de las mangas de 500cc donde la batería se echó a perder, la moto se apagó a mitad de la distancia y no pude concluir. En realidad no pensé que fuésemos a ganar pero nuevamente la combinación de resultados nos favoreció. Cero caídas, todo estupendo y nuestro próximo compromiso será en septiembre en Philip Island en el Australian Superbike Masters donde vamos punteando el campeonato”.

En 2023, Michael Berti también había registrado un impecable desempeño en la pista Morgan Park Raceway, el circuito que se encuentra a solo tres horas de su residencia en la costera población de Byron Bay, en el centro oriente australiano, siendo el escenario más próximo a la base de operaciones del equipo Desmo HQ propiedad de los experimentados técnicos y apasionados de la marca Ducati, Bob Gardner y Jim Knight.