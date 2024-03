¿Quieres que tus productos y servicios sean vistos en más de 70 países? Estamos de promoción! Haz click aquí, contáctanos ahora mismo y solicita este espacio...

Michael Berti logró el primer lugar en su categoría en la tercera manga del Australian Superbikes Masters

Caracas, 25 de marzo de 2024

Por: Octavio Estrada Octanopedia/@octano66

La lluvia le dio una mano en la tercera carrera

MICHAEL BERTI TRIUNFÓ EN LA NOCHE DE SYDNEY

El motociclista venezolano Michael Berti logró el primer lugar en su categoría en la tercera manga del Australian Superbikes Masters que se disputó el fin de semana en el circuito Sydney Motorsport Park, resultado que le permite encabezar la clasificación en la clase P5-F1 al manillar de una Ducati TT2 de 1000cc del año 1982 perteneciente al equipo Desmo HQ.

Michael Berti arribó en el segundo lugar en su división en las dos primeras series y octavo en la general entre veintidós participantes, pero en la tercera batería la lluvia se hizo presente y ese elemento lo favoreció, porque el piloto que había conquistado la victoria en las mangas iniciales no se presentó en la salida, lo que el caraqueño capitalizó para imponerse en su clase, además de finalizar sexto absoluto en el pelotón de catorce participantes, grupo encabezado por cuatro Yamahas FZR 1000 y una Suzuki GSXR 1100.

La Ducati TT2 de 1982 número 17 conducida por Michael Berti acumuló 69 puntos en esta triple ronda de apertura del Australian Superbike Masters, en tanto el local Alex Phillis en la Suzuki XR69 1200, aparece en el segundo peldaño con 50 unidades producto de los dos primeros lugares en las dos carreras iniciales. El tercer lugar en la modalidad P5-F1 es para Scott Webster en una Suzuki M-Martin 1200.

“Ganamos el evento en nuestra categoría al lograr dos segundos y un primer lugar – relató Michael Berti – El piloto que había quedado primero en las dos primeras mangas no salió para la tercera porque no tenían la moto preparada para la lluvia. Es un piloto joven y muy rápido con una moto también muy buena. Nosotros contamos con buen material, nos tomamos todo muy en serio y si bien no tenemos la moto más rápida ni mucho menos el piloto más veloz, pero estamos preparados para enfrentar cualquier situación. Al poder concentrarme en una sola moto (la 1000cc), manejo mucho mejor y fue muy positivo, al contrario de cuando corremos con las tres motos, porque entonces al tener que recibir tanta data de cada una de ellas, eso contamina y confunde al momento de manejar. Con el mismo nivel de riesgo que encaramos desde las distintas carreras, hoy hemos mejorado los tiempos, voy entendiendo mucho más la moto a base de conocer su comportamiento, además de los circuitos. Hicimos un tiempo de 1’40”8 que en realidad no me esperaba, fue una sorpresa inesperada, pero bienvenida. Que conste que no vamos al límite, siempre hay un margen de seguridad razonable para ir mejorando progresivamente. Los dueños del equipo están pensando en hacer un motor nuevo y dejar de repuesto el que tenemos. La idea es poder enfrentar a las japonesas que son indudablemente mucho más potentes. Es increíble que una moto con un chasis y un motor de 1982 llegue a 272 kmph, mientras las motos de última generación pueden alcanzar poco más de 300 kmph. Estamos contentos, la próxima carrera es en Morgan Park, que nos queda relativamente cerca de casa, a unas 4 horas de manejo de Byron Bay”.

Un gran ambiente se vivió en el mundialista trazado de Sydney, antes conocido como Eastern Creek, la primera de las tres carreras del Australian Superbikes Masters, certamen que gracias al buen desempeño alcanzado en la inauguración de Sydney, hará que Michael Berti y su equipo asistan a las dos fechas siguientes, próximo compromiso a disputarse en el también mundialista circuito de Philippe Island.

