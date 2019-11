Motorola relanzó su modelo Razr con pantalla plegable, VIDEO

Con características impresionantes la mítica marca Motorola, relanzó su modelo Razr con pantalla plegable.

Flex View y Quick View

La pantalla flexible recibió el nombre de Flex View. Se trata de un panel OLED de 6,18 pulgadas, con resolución HD 2142 x 876 píxeles y relación de aspecto 21:9 Cinemavision.

La pantalla interna —un pequeño panel OLED de 2,7 pulgadas, bautizado Quick View— mide la mitad que la primera, tiene una resolución de 600 x 800 píxeles y relación de aspecto 4:3.

Ambas cuentan con un recubrimiento que las hace resistentes a las salpicaduras de agua.

Cámara

Además de dos pantallas, el nuevo Razr también tiene dos cámaras, ambas optimizadas para sacar ‘selfies’. La principal, que se encuentra en la parte exterior, es de 16 megapíxeles. Tiene autoenfoque por láser y dual pixel, y ofrece modos para retrato y para visión nocturna. También hay una que permite destacar un color y mantener el resto de la foto en blanco y negro.

Características principales

El nuevo ‘smartphone’ cuenta asimismo con un procesador Qualcomm Snapdragpn 710 Octa-core de 2,2 gigahercios. La capacidad de su batería es de 2.510 miliamperios-hora (unidad de carga eléctrica).

Tiene seis gigabytes de memoria RAM y 128 gigabytes de almacenamiento interno. Además, a los usuarios de Motorola Razr se les promete un almacenamiento ilimitado y gratuito, en lo que es una opción provista por Google Fotos.

El original Motorola RAZR V3 fue lanzado en el 2004. Tenía un diseño inusual para ese momento, con dos pantallas a color y un teclado hecho de una sola pieza de metal, con retroiluminación electroluminiscente.

De ese modelo se vendieron 130 millones de unidades, y en el 2006 la revista Forbes lo calificó como uno de los teléfonos celulares más icónicos del mundo.

Motorola relanzó su modelo Razr con pantalla plegable

