Network Slicing: una arquitectura fundamental para la transformación de 5G

BUENOS AIRES, 10 de noviembre de 2020.- La 5G será una generación de tecnologías móviles que transformará la sociedad al proveer el tejido de conectividad necesario para digitalizar diversos aspectos del mundo que nos rodea. Para ello, no sólo traerá una nueva interfaz de radio y un nuevo núcleo de red, sino que también consolidará un nuevo enfoque de arquitectura, llamado rebanado o segmentación de red (network slicing).

Lo que esta arquitectura propone es, gracias a la virtualización, dividir la infraestructura de red en diversas rebanadas o segmentos que se comportan cada una como una única red independiente configurada para un cliente o un negocio específico. Esto permite a los operadores disponer, bajo una misma infraestructura, de diversas redes con características de desempeño diferentes.

De este modo, los operadores podrían crear segmentos de red para usuarios o aplicaciones concretas, como por ejemplo para seguridad pública, para empresas específicas, para roaming, operadores virtuales, y varios otros casos de uso. Cada una de ellas, además, podría tener diferentes parámetros o requerimientos de funcionalidad, como prioridad, control de políticas, seguridad y movilidad; y de desempeño, como latencia, disponibilidad, tasas de transferencia y confiabilidad.

Otra ventaja de la segmentación de red es que cada aplicación, dispositivo o cliente sólo puede “ver” el segmento de red al que ha sido suscripto, siendo los demás invisibles e inaccesibles.

Algunas industrias que podrían beneficiarse gracias al uso de la segmentación de red son la realidad aumentada y la realidad mixta, automotriz, energía, cuidado de la salud, manufactura, Internet de las Cosas (IoT), seguridad pública y ciudades inteligentes.

La segmentación de la red fue definida por el Release 15 del Proyecto de Asociación para la 3ra Generación (3rd Generation Partnership Project, 3GPP). En la actualidad, un equipo de usuario (UE) puede ser servido por hasta ocho segmentos de red a la vez. El 3GPP además ha identificado cuatro tipos de segmento / servicio (Slice/Service Types, SST), que corresponden a banda ancha móvil mejorada (eMBB, enhanced Mobile Broadband), comunicaciones ultra confiables de baja latencia (URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communications), Internet de las Cosas masiva (MIoT, massive Internet of Things), y V2X (Vehicle-to-Everything, o vehículo a todo).

