NICOLÁS CARDONA SUPERÓ LA DÉCIMA ETAPA DEL DAKAR El motociclista venezolano Nicolás Cardona se aproxima a su objetivo de completar el Dakar 2023 que se desarrolla en Arabia Saudita, al completar este miércoles 11 de enero la décima etapa de la exigente prueba que lo muestra en el cuadragésimo lugar absoluto en el pelotón de casi un centenar de centauros que prosiguen en acción. Nicolás Cardona, en una Husqvarna 450 atendida por la formación española Pedregá Team, cubrió los 114 kilómetros de pruebas especiales con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 58 segundos, clasificándose en la casilla 53 en la general que mostró como ganador al representante de Bostwana Ross Branch (Hero), mientras en la división Rally 2 el barquisimetano concluyó en el puesto 26, victoria que se llevó el surafricano Michael Docherty (Husqvarna). En la categoría Rally 2 el francés Romain Dumontier (Husqvarna) mantiene el pulso con el italiano Paolo Lucci al estar divididos por apenas 16 minutos. El galo conserva la punta al acumular 37 horas, 38 minutos y 14 segundos. Después de 10 etapas, el tiempo total empleado por Nicolás Cardona es de 44 horas, 49 minutos y 27 segundos. En jornada del miércoles los pilotos debieron salir muy temprano (4 de la madrugada) para enfrentar un larguísimo traslado de 500 kilómetros, mientras la etapa especial fue de apenas 114 kilómetros, con muchas dunas que se cortaban y que llevaron a los competidores a ser mucho más precavidos. A falta de 4 días de competencia, Cardona se mantiene en el puesto cuarenta entre los 98 pilotos que siguen en la ruta, en tanto en Rally 2 también conserva el décimo noveno peldaño, aunque a 7 minutos le sigue el checo David Pabiska y a 20 minutos se acerca el chileno Patricio Cabrera, quien es el tercer mejor latinoamericano en esta clase, clasificación extraoficial que es comandada por el argentino Stefano Caimi, escoltado por Nicolás Cardona. La tabla absoluta vuelve a tener un nuevo líder, gracias al sólido desempeño del argentino Kevin Benavides (KTM), quien al concluir cuarto en la etapa pasó a comandar la prueba con un minuto y medio de ventaja frente al estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), trío de cabeza que completa el australiano Toby Price (KTM) a poco más de dos minutos. Las posiciones de salida de varios de los protagonistas han incidido directamente en su desempeño, porque los primeros en hacerlo deben abrir la ruta y no poseen líneas o guías de otras motos y ello los lleva a ceder valiosos minutos, por lo que en una edición tan reñida, los nueve primeros de la tabla mantienen opciones de adjudicarse el triunfo final. La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.

El décimo día del Dakar se desarrolló sobre un recorrido superior a los 600 kilómetros, aunque 4/5 partes del mismo transcurrieron en un prolongado traslado o enlace sobre el desierto conocido como Empty Quarter en el que el jueves se cumplirá la undécima jornada de la agotadora prueba entre las localidades de Sheybah y Ardah, etapa maratón que tendrá una especial de 274 kilómetros que pondrá nuevamente a prueba la resistencia extrema de los pilotos en las interminables montañas de arena saudíes.