Niveles de riesgo de contagio del COVID-19 por actividad e intensidad

La Asociación Médica de Texas reunión a un panel de 14 expertos en salud pública, epidemiología y enfermedades infecciosas para diseñar una clasificación según el riesgo que supone hacer distintas acciones cotidianas.

¿Cómo se hizo el ranking?

La clasificación del 1 (menos arriesgada) al 10 (más arriesgada) sigue los siguientes criterios: si las actividades son realizadas en el interior o en el exterior; la proximidad con otras personas; el tiempo de exposición al virus; la posibilidad de seguir las prácticas de prevención (como el uso de mascarillas) y el riesgo de que una persona se contamine realizando la acción.

Por eso dos actividades muy distintas pueden ocupar la misma categoría.

«El centro comercial, a pesar que suele ser un espacio cerrado, puede ser amplio, estar ventilado y puede permitir mantener la distancia social. En cambio, la playa, aunque es un espacio abierto, puede estar abarrotada», dice John Carlo.

NIVEL DE RIESGO ACTIVIDAD DE RIESGO INTENSIDAD 1 RECIBIR PAQUETES DE CORREO BAJO 2 COMPRAR COMIDA PARA LLEVAR BAJO 2 PONER GASOLINA AL AUTO BAJO 2 JUGAR AL AIRE LIBRE BAJO 2 ACAMPAR BAJO 3 IR AL SUPERMERCADO BAJO MODERADO 3 IR A CAMINAR, CORRER O PASEAR BICICLETA ACOMPAÑADO BAJO MODERADO 4 HOSPEDARSE DOS NOCHES EN UN HOTEL BAJO MODERADO 4 SENTARSE EN LA SALA DE ESPERA DEL DOCTOR BAJO MODERADO 4 IR A UNA BIBLIOTECA O MUSEO BAJO MODERADO 4 COMER EN UN RESTAURANTE (AFUERA) BAJO MODERADO 4 CAMINAR POR EL CENTRO DE LA CIUDAD BAJO MODERADO 4 PASAR UNA HORA EN UN PARQUE INFANTIL BAJO MODERADO 5 CENAR EN LA CASA DE OTRA PERSONA MODERADO 5 IR A UNA BARBACOA O ASADO MODERADO 5 IR A LA PLAYA O DE SHOPPING MODERADO 6 ENVIAR LOS NIÑOS A LA ESCUELA, CAMPAMENTO O GUARDERIA MODERADO 6 TRABAJAR UNA SEMANA EN UNA OFICINA MODERADO 6 NADAR EN UNA PISCINA PUBLICA MODERADO 6 VISITAR A UNA PERSONA MAYOR EN SU CASA MODERADO 7 IR AL SALON DE BELLEZA O BARBERIA MODERADO ALTO 7 COMER EN UN RESTAURANTE (ADENTRO) MODERADO ALTO 7 IR UNA BODA O FUNERAL MODERADO ALTO 7 VIAJAR EN UN AVION MODERADO ALTO 7 JUGAR AL BALONCESTO MODERADO ALTO 7 ABRAZAR O DAR APRENTÓN DE MANOS A ALGUIEN MODERADO ALTO 8 COMER EN UN BUFET ALTO 8 IR AL GIMNASIOO ALTO 8 IR A UN PARQUE DE DIVERSIONES O AL CINE ALTO 9 IR A UN CONCIERTO O A UN ESTADIO DEPORTIVO ALTO 9 ASISTIR A UN SERVICIO RELIGIOSO CON 500 PERSONAS O MAS ALTO 9 IR A UN BAR ALTO

Para todas las actividades de la lista, los médicos consideraron que los participantes usaban mascarillas, mantenían una distancia de al menos dos metros entre personas (que no fueran sus familiares) y se lavaban las manos siempre que fuera posible.

Fuente. TMA, BBC

