¿Está buscando empleados? Escríbanos ahora mismo y publicamos su oferta de empleo!

En notiactual.com queremos conectar a las personas que buscan empleo con los posibles empleadores por lo que hemos establecido un servicio gratuito (por ahora) para recibir ofertas y solicitudes de empleo.

Notiactual.com tiene más de 1 millón de usuarios únicos que usan el sitio web desde más de 100 países, los invitamos a enviar sus ofertas de trabajos de acuerdo a la siguiente metodología.

¿Como recibimos su oferta de empleo:?

Escríbanos al correo :

Colocar lo siguiente:

Nombre del Cargo ofrecido:

Tipo de Empleo: Permanente, Temporal, Por horas, Pasantías.

Forma de Trabajar: Presencial, A distancia, Mixto

Correo electrónico donde enviar el CV.

Ciudad y sector donde se requiere al trabajador en caso que sea presencial.

Disponibilidad requerida: (Inmediata, en 1 semana, en 15 días).

Muy Importante:

Abrimos esta función en nuestro portal para conectar empleadores con personal calificado para las ofertas que presentan, no somos agencia de empleo. Las solicitudes de Empleo estarán organizadas por Ciudad y Especialidad , en este caso un empleador podrá filtrar así: Vigilantes en Caracas, Delivery en Maracay. No envíe su número de teléfono, Whatsapp, telegram o redes sociales solamente se publicará el correo ( con un filtro anti spam ) para que le contacten de esa manera usted podrá decidir que ofertas de trabajo atender. Las publicaciones de solicitud se realizan en orden de llegada y de acuerdo a nuestra capacidad de procesamiento en la sala de redacción, si no la vez el primer día ten paciencia que la vamos a procesar a la brevedad posible. Este servicio es gratuito.

