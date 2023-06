¿Estas buscando empleo? Escríbenos ahora mismo y publicamos tu solicitud!

Muchas personas en toda América y el mundo buscan empleo presencial y a distancia en estos tiempos posteriores a la pandemia del COVID-19 por lo que hemos abierto un canal para recibir sus solicitudes de empleo.

¿Como recibimos tu solicitud de empleo:?

Escríbenos al correo :

Coloca lo siguiente:

Nombre y Correo electrónico para ser contactado:

Especialista, oficio, profesión : (Ingeniero, Médico, Albañil, Enfermera, Vigilante, etc)

Tipo de empleo que desea encontrar: (Presencial, A distancia, Ambos, Por guardia, por horas, Temporal, Pasantías)

Ciudad donde desea trabajar:

Zona de la ciudad donde puede presentarse a trabajar puntualmente, sin retrasos de tráfico, transporte público o falta de gasolina:

Disponibilidad: (Inmediata, en 1 semana, en 15 días).

Breve descripción de Curriculum Vitae (no envíes el curriculum, solo una pequeña descripción, el CV se lo enviarás a quién te contacte).

Muy Importante:

Abrimos esta función en nuestro portal sirviendo de medio de difusión para aquellas personas que necesitan una oportunidad laboral, no estamos contratando, no garantizamos que les contacten y que quién los contacte les contrate, esperamos que tengan suerte al encontrar empleo . Las solicitudes de Empleo estarán organizadas por Ciudad y Especialidad , en este caso un empleador podrá filtrar así: Vigilantes en Caracas, Delivery en Maracay. No envíe su número de teléfono, Whatsapp, telegram o redes sociales solamente se publicará el correo ( con un filtro anti spam ) para que le contacten de esa manera usted podrá decidir que ofertas de trabajo atender. Las publicaciones de solicitud se realizan en orden de llegada y de acuerdo a nuestra capacidad de procesamiento en la sala de redacción, si no la vez el primer día ten paciencia que la vamos a procesar a la brevedad posible. Este servicio es totalmente gratuito.

Ejemplo de anuncio:

¿Estas buscando empleo? Escríbenos ahora mismo y publicamos tu solicitud! was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibída su reproducción en otros sitios webs.

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema