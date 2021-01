Omelettes de hongos, queso, jamón y ajoporro

Los hongos son el acompañante ideal en todas las comidas, añádelos a tu desayuno y ponle sabor a la comida más importante del día. Cocina como chef con esta exquisita receta.

Ingredientes (6 Personas)

12 huevos

500 g de hongos frescos

200 g de jamón en rebanadas

2 ajoporros en rebanadas

100 g de mantequilla

Cebollín o ciboulette picados

Sal y pimienta negra recién molida

Preparación

Calentar a fuego medio una sartén con una cucharada de mantequilla. Saltear los ajoporros rebanados. Luego, agregar los hongos rebanados y espolvorearlos con sal. Apartarlos. Batir los huevos en un recipiente. Añadir sal y pimienta. Verter nuevamente mantequilla a la sartén, la cual debe ser de teflón para que no se pegue. Agregar una cama de huevo, cocinar por tres minutos, colocar encima un poco de los ingredientes del relleno: hongos y ajoporros, y queso amarillo rallado. Doblar en dos y cocinar un poco más por ambos lados. Servir cada omelette para dos personas. Adornar con cebollines o ciboulettes picaditos.

