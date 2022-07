OMS: Europa puede revertir su “epidemia” de obesidad

Copenhague, Dinamarca, 03 de mayo de 2022

El nuevo Informe Regional Europeo de Obesidad 2022 de la OMS, publicado el 3 de mayo por la Oficina Regional de la OMS para Europa, revela que las tasas de sobrepeso y obesidad han alcanzado proporciones epidémicas en toda la Región y siguen aumentando, y actualmente ninguno de los 53 Estados Miembros de la Región en camino de cumplir el objetivo mundial de enfermedades no transmisibles (ENT) de la OMS de detener el aumento de la obesidad para 2025.

Nuevos datos sobre obesidad y sobrepeso

El informe, lanzado en rueda de prensa el pasado 3 de mayo y presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad, revela que en la Región Europea, el 59% de los adultos y casi 1 de cada 3 niños (29% de niños y 27% de niñas) tienen sobrepeso o vivir con obesidad. La prevalencia de la obesidad en adultos en la Región de Europa es más alta que en cualquier otra región de la OMS, excepto las Américas.

El sobrepeso y la obesidad se encuentran entre las principales causas de muerte y discapacidad en la Región de Europa, con estimaciones recientes que sugieren que causan más de 1,2 millones de muertes al año, lo que corresponde a más del 13 % de la mortalidad total en la Región.

La obesidad aumenta el riesgo de muchas ENT, incluidos el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades respiratorias crónicas. Por ejemplo, la obesidad se considera una causa de al menos 13 tipos diferentes de cáncer y es probable que sea directamente responsable de al menos 200 000 nuevos casos de cáncer al año en toda la Región, y se espera que esta cifra aumente aún más en los próximos años. El sobrepeso y la obesidad también son el principal factor de riesgo de discapacidad, causando el 7% del total de años vividos con discapacidad en la Región.

Las personas con sobrepeso y las que viven con obesidad se han visto afectadas de manera desproporcionada por las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Ha habido cambios desfavorables en los patrones de consumo de alimentos y actividad física durante la pandemia que tendrán efectos en la salud de la población en los próximos años y requerirán un esfuerzo significativo para revertirlos.

Obesidad en Europa: una “epidemia” en curso

Para abordar la creciente epidemia, el informe recomienda un conjunto de intervenciones y opciones de políticas que los Estados Miembros pueden considerar para prevenir y abordar la obesidad en la Región, con énfasis en reconstruir mejor después de la pandemia de COVID-19.

“La obesidad no conoce fronteras. En Europa y Asia Central, ningún país por sí solo va a cumplir el objetivo global de la OMS para las ENT de detener el aumento de la obesidad”, dijo el Dr. Hans Henri P. Kluge, Director Regional de la OMS para Europa. “Los países de nuestra Región son increíblemente diversos, pero cada uno enfrenta desafíos hasta cierto punto. Al crear entornos que sean más propicios, promover la inversión y la innovación en salud y desarrollar sistemas de salud fuertes y resilientes, podemos cambiar la trayectoria de la obesidad en la Región”.

La obesidad es una enfermedad, no solo un factor de riesgo

La obesidad es una enfermedad compleja que presenta un riesgo para la salud. Sus causas son mucho más complejas que la mera combinación de dieta poco saludable e inactividad física. Este informe presenta la evidencia más reciente y destaca cómo la vulnerabilidad al peso corporal no saludable en los primeros años de vida puede afectar la tendencia de una persona a desarrollar obesidad.

Los factores ambientales exclusivos de vivir en las sociedades altamente digitalizadas de la Europa moderna también son impulsores de la obesidad. El informe explora, por ejemplo, cómo la comercialización digital de productos alimenticios poco saludables para los niños y la proliferación de juegos en línea sedentarios contribuyen a la creciente ola de sobrepeso y obesidad en la región europea. Sin embargo, también analiza cómo las plataformas digitales también pueden brindar oportunidades para la promoción y el debate sobre la salud y el bienestar.

Medidas de política: ¿qué pueden hacer los países?

Abordar la obesidad es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es una prioridad reflejada en el Programa de Trabajo Europeo 2020-2025 de la OMS.

El nuevo informe de la OMS describe cómo las intervenciones de políticas que se enfocan en los determinantes ambientales y comerciales de la mala alimentación en toda la población probablemente sean más efectivas para revertir la epidemia de obesidad, abordar las desigualdades dietéticas y lograr sistemas alimentarios ambientalmente sostenibles.

La obesidad es compleja, con determinantes multifacéticos y consecuencias para la salud, lo que significa que ninguna intervención por sí sola puede detener el aumento de la creciente epidemia.

Cualquier política nacional que apunte a abordar los problemas del sobrepeso y la obesidad debe contar con un compromiso político de alto nivel que las respalde. También deben ser integrales, llegar a las personas a lo largo de la vida y centrarse en las desigualdades. Los esfuerzos para prevenir la obesidad deben considerar los determinantes más amplios de la enfermedad, y las opciones de política deben alejarse de los enfoques que se centran en las personas y abordar los factores estructurales de la obesidad.

El informe de la OMS destaca algunas políticas específicas que se muestran prometedoras para reducir los niveles de obesidad y sobrepeso:

La implementación de intervenciones fiscales (como la tributación de bebidas azucaradas o subsidios a alimentos saludables);

Restricciones a la comercialización de alimentos poco saludables para niños;

La mejora del acceso a los servicios de control de la obesidad y el sobrepeso en la atención primaria de salud, como parte de la cobertura universal de salud;

Esfuerzos para mejorar la dieta y la actividad física a lo largo del curso de la vida, incluida la atención previa a la concepción y el embarazo, la promoción de la lactancia materna, las intervenciones escolares y las intervenciones para crear entornos que mejoren la accesibilidad y asequibilidad de alimentos saludables y oportunidades para la actividad física.

FUENTE.OMS