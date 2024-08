La Oración al Chamo Koki de La corte malandra venezolana

La Oración al Chamo Koki de La corte malandra o corte calé venezolana

La corte malandra venezolana o corte Calé está conformada por personas que en su vida delinquieron y fueron dados de baja por las fuerzas policiales.

Algunos de ellos cómo el patrono de la Corte Malandra o Corte Cale, El malandro Ismael fungieron en vida como un «Robin Hood de Barrio» como las historias de sus andares cuentan.

Por lo que se presume que desde la otra vida intentan volver a través del culto que le rinden los creyentes para reivindicar sus penas a través de ayuda espiritual y consejos para los que creen en ellos luego que mueren.

La corte malandra venezolana reúne a una cantidad de estos personajes y los creyentes le rinde culto mediante oraciones, invocaciones, y otras artes espirituales.

En vida Carlos Luis Revete alias el Koki fue un azote de barrios específicamente en Caracas en la zona de la llamada Cota 905, por sus andanzas fue dado de baja el 8 de febrero del año 2022, no se conoce mucho sobre si fue un «Robin Hood de Barrio» pero ya ha pasado a ser objeto de culto por los creyentes de la corte malandra.

En este artículo vamos a reproducir un texto que ya se viene ofreciendo en las Perfumerías o Casas astrológicas venezolanas como una estampita (oración preservada en plástico laminado) para quienes creen o tienen fe en el personaje representado por dicha oración:

Oración al Chamo Koki Yo, pido permiso a las cortes celestiales y a las sagradas tres potencias, pido permiso a la corte malandra, para invocar el espíritu del hermano Chamo Koki, yo te invoco a ti hermano mío, para que hagas acto de presencia a través de los humos de este tabaco. Yo (nombre del que pide) te llamo porque necesito tu asistencia, para este problema que tengo, ayúdame a salir de cada reto que se me ponga en la vida y enseñame a ser humilde de corazón para ayudar a los más necesitados, protégeme de justicia injustas o de manos inútiles que me quieran incriminar, tu que anduvistes por esas sendas tormentosas de al vida, llena de vicios y placeres alejame de ellos y ayúdame a ser mejor para ayudar a los demás.Amén.

