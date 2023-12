OVSP: Acceso al internet fijo aumenta por oferta privada, pero persisten fallas en el servicio

La más reciente medición del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), realizada en noviembre 2023 en 12 ciudades del país, reveló un incremento de casi 4 puntos porcentuales de hogares con conexión a internet fijo activa, al pasar de 49,3% en marzo a 53,0% actualmente.

Si bien este avance podría considerarse aún modesto, sí constituye una señal de que el servicio estaría aumentando su penetración paulatinamente, a medida que se amplía y extiende la infraestructura de telecomunicaciones nacional, lo que se evidencia en la diversificación de proveedores privados.

Firme liderazgo de San Cristóbal y Maracaibo en conectividad

Profundizando en las cifras mostradas, San Cristóbal consolidó el primer lugar con 68,5% de hogares con acceso a internet, seguido muy de cerca por Maracaibo con 63,2%, ampliamente por encima del promedio entre las 12 urbes monitorizadas.

En contraste, Porlamar se mantiene muy rezagada en este aspecto, con apenas 33,4% de abonados residenciales a este servicio que hoy resulta indispensable para múltiples actividades cotidianas y productivas.

Cantv y empresas pequeñas ocupan el mayor porcentaje de usuarios

Desde marzo de 2023 hasta noviembre del mismo año, Cantv, el proveedor con la mayor cuota de mercado, es el mayor prestador del servicio en las 12 ciudades estudiadas con 43,5%.

Para 2020, la estatal Cantv ocupaba 73,5% de la cuota de mercado entre los proveedores del servicio de internet en el hogar. De manera general, en noviembre de 2023, el servicio de internet en el hogar obtuvo una valoración positiva de 66,8%.

Profundizando en la percepción ciudadana por localidades, Maracaibo encabezó nuevamente los niveles de satisfacción con la calidad del servicio de internet fijo que recibe, con un contundente 88,7% de opiniones positivas entre sus usuarios residenciales.

Le siguieron Punto Fijo (80,9%), Valencia (69,9%), Barquisimeto (69,9%) y Porlamar (67,1%), todas por encima del promedio nacional (66,8%). Por su parte, la percepción positiva tuvo menor representación en Ciudad Bolívar (57,1%), San Cristóbal (57,2%) y San Fernando de Apure (59,4%).

A pesar de este liderazgo marabino, a nivel nacional 1 de cada 3 usuarios aún evaluó de forma desfavorable la calidad experimentada (32,1%). Entre ellos, la principal queja fue que «la señal se cae constantemente» para casi la mitad de este grupo (46,9%), seguido de la «navegación muy lenta» (32%).

Rapidez y estabilidad, claves para una valoración positiva

Sobre la razón detrás de la valoración positiva de este grupo de encuestados, destacan que «la navegación es rápida» para el 25,9% de este numeroso grupo, junto a que «siempre tienen internet» (39,8%) y «nunca se les cae» (10,5%), confirmando los atributos más apreciados.

Fallas persisten en el servicio

En paralelo al mayor acceso, la valoración ciudadana de la calidad experimentada también evidenció una mejoría, pues la opinión favorable pasó de 58,3% a 66,8% entre marzo y noviembre, reduciéndose ligeramente algunos puntos de insatisfacción.

No obstante, aún persisten áreas claras para fortalecer, ya que un 46,9% criticó las intermitencias en el servicio y 32% la velocidad de navegación, en ocasiones muy lenta.

Usuarios aún padecen interrupciones y demoras

Sin embargo, el monitoreo de medios del OVSP registró durante noviembre múltiples denuncias por aumentos de tarifas y fallas persistentes en la calidad, como caídas de señal, bajas velocidades y deficiente servicio posventa ante averías, aspectos que motivan a las quejas en redes sociales.

