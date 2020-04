Países de América Latina que te pagan un subsidio si pierdes el empleo

El desempleo un flagelo que preocupa a las sociedades latinas a medida que las economías regionales se desetabilizan por la situación de Venezuela, por ello un grupo de países mantienen un subsidio para aquellas personas que teniendo un empleo formal, llega un momento que por alguna razón pierden dicho empleo.

Algunos de estos países iniciaron estos programas en la década de los ´80 , el resto posterior al año 2000 , pero surge el interesante dato que al menos la tercera parte arrancaron sus programas de subsidio al empleo luego de 2013, cuando ya el éxodo masivo venezolano había comenzado a pesar sobre las economías de sus vecinos.

Recordemos que de acuerdo a las ONGs las cifras de dicho éxodo de refugiados llega a 4 millones de los cuales , al menos 3 millones se encuentran en la zona de sudamérica.

Cómo funciona el subsidio al trabajador cesante

Esta ayuda económica que tiene por finalidad soportar en alguna medina la economía del beneficiado tiene una duración en promedio de seis meses, durante los cuales el primer pago es el mayor y el último el menor de la lista, esto está diseñado de tal manera que durante ese período se vayan reduciendo los montos de los pagos para aupar al beneficiado a que logre reincorporarse a trabajar, no es una renta fija ni vitalicia, tampoco es algo programa socialistoide de control social como las llamadas «misiones venezolanas».

Las Cifras del programa de protección al desempleado

Es importante tener en cuenta que solo el 17% de los trabajadores cesantes en América Latina tiene acceso a estos programas, pero a salir Chile y Uruguay de las estadísticas este factor se va hacia un 6% de beneficiados, esto se debe a que los antes mencionados tienen un muy fuerte sistema de seguridad social y este programa es uno de sus pilares.

Estos programas generalmente son financiados a tres manos, es decir, cuando el empleado está activo, junta cotizaciones con el empleador y en algunas situaciones con el Estado, para crear un fondo de seguridad social para dicho programa, al cesar, puede optar al mismo.

Los países de ofrecen este programa en América Latina:

Argentina: vigente desde 1991. Es para trabajadores asalariados del sector privado que pierden el empleo sin causa justa o por fuerza mayor. Se trata de una asignación básica de dinero (calculada como porcentaje de los últimos salarios), que se suma al pago de asignaciones familiares, cobertura médica y reconocimiento de la antigüedad para la jubilación.

Colombia: vigente desde 2013. Es para trabajadores que han hecho aportes a la Caja de Compensación Familiar por 1-2 años en los últimos tres años. El beneficio incluye contribuciones a los sistemas de salud y pensiones (tomando como base un salario mínimo mensual), un bono de alimentación, acceso al subsidio familiar vigente, y asistencia en la búsqueda de un nuevo empleo.

Ecuador: vigente desde 2016. Es para trabajadores asalariados despedidos, que han hecho al menos 24 meses de contribuciones al Seguro Social y que llevan 60 días sin trabajo. El beneficio consiste en una asignación básica que varía por mes, y se calcula como un porcentaje de los últimos salarios, con montos decrecientes.

Uruguay: vigente desde 1991. Es para trabajadores asalariados del sector privado que pierden el empleo o quedan suspendidos. El beneficio consiste en una asignación básica que varía por mes, y se calcula como un porcentaje del salario promedio de los seis meses que precedieron al desempleo, con porcentajes mensuales decrecientes.

Brasil: vigente desde 1986. Es para trabajadores asalariados despedidos sin causa justa, que hayan realizado 12 aportes mensuales al Seguro Social.Consiste en una asignación básica que toma como referencia el promedio del salario mensual en los tres meses previos al desempleo.

Chile: vigente desde 2001. Es para trabajadores asalariados del sector privado y tiene dos alternativas: Cuenta Individual por Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario. Consiste en un pago monetario básico, más la entrega de asignaciones familiares, cobertura médica, y reconocimiento de la antigüedad para la jubilación. La asignación básica se calcula como un porcentaje de los últimos salarios.

