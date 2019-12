Pan de Jamón para la cena de navidad, Receta

Ingredientes:

1 kilo de harina de trigo

2 y 1/2 tazas de leche

3 huevos

100 gramos de mantequilla

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada rasa de sal

1 cucharada de levadura granulada

4 yemas para pintar los panes

1 kilo de jamón

1/4 kilo de pasitas sin semillas

200 gramos de aceitunas rellenas

200 gramos de tocineta ahumada (en tiras muy finas)

Preparación:



En una taza de leche tibia se colocan las 2 cucharadas de azúcar y la cucharada de levadura granulada. se revuelve y se tapa con un pañito. Se pone en un lugar tibio -sin corriente de aire- por 20 minutos.

A los 20 minutos ya debe estar fermentada, lo sabrás porque el líquido tiene una capa de espuma por encima. Entónces se le vacía el resto de la leche, los huevos, la mantequilla derretida y la sal.

Se amasa muy bien con la harina y se deja reposar por dos horas, tapada con un paño limpio de cocina y dónde hayan corrientes de aire, hasta que se triplique su volumen. A las dos horas se vuelve a amasar y se estiran con rodillos unos rectángulos de 32 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo, aproximadamente; del largo se dejan unos 8 centímetros libres y el resto se cubre con telas de jamón, más bien rebanadas un poco gruesitas, luego se colocan encima hileras de tocineta (a lo largo).

Se cortan las aceitunas en rueditas y se unen con las pasas y se las deja caer por encima de la tocineta en forma de lluvia; enseguida se voltean los centímetros libres y se lo comienza a enrollar sobre el relleno como si fuera un brazo gitano pero no redondo sino achatado (el empate debe quedar hacia abajo).

Se empujan las puntas hacia abajo y se deja reposar durante 1/2 hora; antes de llevarlo al horno se pinta con yema de huevo empleando una brochita. Con esta receta se obtienen dos panes grandes.

Ya tienes el complemento perfecto para tu tradicional plato navideño y hecho por ti…

En : Gastronomía