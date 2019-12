Sepa cómo preparar el Pan de Jamón y Ponche Crema para Navidad

El plato navideño venezolano –con una u otra variante- consta de hallacas, ensalada de gallina, pernil, pavo o bola de jamón, y el tradicional pan de jamón. Como bebida suele acompañarse con un vino o especialmente un ponche crema, que es una bebida típica en este país para la cena del 24 y 31 de diciembre, y está hecho con una mezcla de licor, huevos y leche.

Aunque existen varias formas de preparación y cada familia tiene su propio secreto en cuanto a ingredientes y forma de hacerlo, aquí presentamos algunas sencillas maneras de realizar el pan y ponche para la cena de esta noche. Además, si es de las personas a quienes no les gusta cocinar o simplemente no tuvo tiempo para hacerlo, pero necesita uno de esos alimentos para llevarlo a una reunión, aquí podrá conocer algunos lugares para adquirirlos.

Pan de Jamón

José Humberto “El Maestro” Castellano, quien tiene 24 años de experiencia como chef en la Ritz’ 72 y cuya especialidad es la panadería, indicó cuáles son los ingredientes principales que debe llevar un pan de jamón:

*Jamón ahumado

*Tocineta (debe aplicarse antes que el jamón)

*Pasitas

*Aceitunas

*Alcaparra

*Ciruela (opcional)

Masa para el pan

“El secreto de un buen pan de jamón es la masa”, aseguró Castellano. Al mismo tiempo expuso que ese alimento es uno de los más solicitados en la época navideña, por lo que empiezan a elaborarlo desde octubre hasta el 31 de diciembre, periodo en el que realizan de 35 a 40 mil panes, y todos logran ser vendidos a un costo de 50 bolívares fuertes.

Para la preparación de la masa necesita lo siguiente:

* 2 cucharadas de levadura

* 1 taza de agua tibia

*3 cucharadas de azúcar

*1 cucharada de sal

*3 tazas de leche

*3 huevos

*1 y 1/2 barra de margarina

*1 y 1/2 Kg. de harina de trigo

Al tener todo listo puede proceder con la preparación recomendada a continuación:

Mezcle la levadura, el agua tibia y una cucharada de azúcar. Espere 20 minutos hasta que esponje. Después, combine los demás ingredientes amasando bien. Luego deje que la masa se levante durante dos horas y media. Acto seguido, divida la masa en cuadrados finos y rellene con el jamón ahumado, tocineta (antes del jamón, como sugiere Castellano), aceitunas, alcaparras y pasas. Cierre o enrolle el pan, hágale unos agujeros con un puyón y déjelo reposar media hora. Al concluir el tiempo, use un pincel o brochita y píntelo con una yema de huevo; al terminar llévelo al horno a 350º F durante 35 ó 45 minutos. Abra el horno y… ¡Listo para comer!

Crema blanca

La tradicional bebida en la cena de Nochebuena es el cremoso ponche crema, que bien puede ser adquirido en los supermercados o hay quienes prefieren optar por comprar los “caseros”, que son los que se prepararan en el hogar. Tal es el caso de la fabricante de dulces de El Cangurito, Adalcira Semprún, quien vende las botellas de ponche en Bs.F 30.

Si deseas preparar un ponche crema aquí te presentamos una rápida guía:

Modo 1

Ingredientes para cuatro personas

*1 Lata con leche condensada

*1 Lata con leche líquida

*4 Claras de huevo

*1 Cucharadita de Bicarbonato

*1/4 Litro de Ron

*2 Cucharada de Vainilla

* Ralladura de un limón o nuez moscada (opcional)

Preparación del ponche

Levanta las claras a punto de suspiro y agrega las yemas poco a poco. Continúa batiendo y añade lentamente la leche condensada, la leche líquida, la vainilla, el limón (si lo desea) y finalmente el ron. Prueba y verifique que tiene el gusto a licor que desea, si no agrega más ron o más leche según sea el caso. Si desea un ponche aún más espeso, hierva la leche con dos cucharadas de maicena. Al estar preparado, déjalo enfriar al menos dos horas antes de servir.

Modo 2 (Según la web Mis Recetas)

Ingredientes:



1 caja de 8 porciones de flan de huevo

1/2 litro de leche

1 lata con leche condensada

5 yemas de huevos

1/2 litro de ron o brandy

Preparación:

Se prepara el flan tal cual como lo indica la caja utilizando el medio litro de leche que ahí pide.

Luego una vez frío o a temperatura ambiente se une todo los huevos, la leche condensada y el licor, este último a gusto del que lo elabore, un poco más de licor hará que tenga un sabor más intenso y se sienta menos dulce. Se debe guardar de inmediato en la nevera y se sirve frío o con hielo. Es preferible realizarlo con un día de anticipación y consumirlo pronto ya que se conserva pocos días, máximo una semana.

A manera de consejo tenga en cuenta que para que la bebida tenga una consistencia más gruesa se puede elaborar el flan con menos leche para que sea más espeso.

Si se cocina en baño de maría la leche condensada durante una hora la bebida tomará un color acaramelado y el sabor será más particular.

Pastelería

El panettone tampoco puede faltar en la cena de Nochebuena. Es casi tan indispensable como los demás alimentos y la cantidad que se expende de eso es muy numerosa. En las llamadas cestas navideñas que entregan las empresas a sus trabajadores es prácticamente obligatoria la presencia del panettone.

