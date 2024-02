Pasos para solicitar la Carta de Soltería en el Consulado de Venezuela La Constancia de Residencia acredita su domicilio en la República Bolivariana de Venezuela en los dos(2) últimos años o en parte de este tiempo. Se tramita para aquellos ciudadanos o ciudadanas que la requieren para contraer Matrimonio o Registrar Unión de Pareja de Hecho en el Reino de España. El trámite tiene un costo de sesenta euros (60,00 €) por concepto de aranceles consulares. Para realizar el trámite el interesado debe iniciar una solicitud en línea, completar el formulario y adjuntar los siguientes recaudos, digitalizados o escaneados en PDF y con una resolución máxima de 300 ppp: Copia de su cédula de identidad.

Copia de la página de datos del pasaporte, así como de las hojas con el sello de salida de Venezuela y de ingreso a España.

Copia de su RIF o de algún recibo de pago de servicios a su nombre, que indique su dirección en Venezuela.

Copia de su constancia de registro consular en este Consulado General. Una vez revisados los recaudos, se le indicará donde debe realizar el abono de las tasas consulares, y el día que debe presentarse en esta Misión Consular para revisar, firmar y retirar el documento. El día de la cita debe traer el Justificante Original del Ingreso de las tasas y su cédula de identidad o pasaporte venezolano. Le recordamos que el consulado no puede regresar en ningún caso los abonos recibidos. FUENTE. consuladodevenezuelaenmadrid.com

