Población infantil menor de seis años de vida recibe atención nutricional en el Zulia

Desde el seno de las comunidades, y con una meta de captación para el cierre del año 2020 de 4.400 niños y niñas, el Instituto Nacional de Nutrición, unidad Zulia, concreta la atención en salud nutricional para la población de menores de seis años de edad, gracias a las políticas alimentarias que sostiene el Ejecutivo nacional, en aras de fortalecer los planes de acción en todo el territorio.

En este sentido, la directora regional del INN, Kimberly Ávila, destacó el trabajo articulado para abordar con el programa Núcleo Duro del fenómeno a los municipios Maracaibo, San Francisco, Guajira, Cabimas, Almirante Padilla y Santa Rita. Labor que conlleva la valoración antropométrica, desparasitación, suplementación con vitaminas e insumos terapéuticos para la ganancia de peso, así como la prevención adecuada en casos de deshidratación o fiebres.

“Iniciamos el plan en septiembre y hasta la fecha hemos atendido más de 1.200 infantes menores 72 meses de vida, de manera gratuita e integral, aplicando todos los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19”, sostuvo Ávila, al tiempo de destacar la importancia del apoyo en los tres niveles de gobierno y cumplir con la misión de proteger a la niñez zuliana.

Para las siguientes semanas se tiene previsto abordar los municipios Jesús Enrique Lossada, La Cañada, Machiques, Rosario de Perijá, Miranda, Lagunillas, Mara y Baralt, llevando el profesionalismo del equipo humano que conforma la tropa verde del Instituto Nacional de Nutrición, de la mano de la gobernación y las alcaldías, Milicia Bolivariana, Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas (Minpppi), Somos Venezuela y la organización de base.

Prensa INN Zulia

