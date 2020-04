POLLO AGRIDULCE, fácil y rápido de preparar..

Ingredientes

3-4 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel, picadas en trozos de 1 pulgada

⅓ taza de maicena

2 cucharadas de aceite

1 pimiento rojo picado

1 pimiento verde

½ cebolla blanca, picada

Para la salsa

¾ taza de azúcar

½ taza de vinagre de manzana o vinagre blanco

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de sal

¼ de taza de salsa de tomate

1 cucharada de maicena + 2 cucharadas de agua fría

Preparación

Para preparar la salsa, agregar el azúcar, el vinagre, la salsa de soja, el ajo en polvo, la sal y la salsa de tomate a una sartén mediana. Revolver y hervir. En un tazón pequeño batir juntos 1 cucharada de maicena y agua fría hasta que se disuelva. Añadir a la cacerola de la salsa y revolver, luego reducir a fuego lento.

Agregar las piezas de pollo y la maicena a una bolsa ziplock grande, sellar y agitar para cubrir el pollo. Rociar una olla grande con aceite y agregar el pollo. Saltear a fuego medio durante unos 5 minutos. Agregar los pimientos y las cebollas. Continuar revolviendo a fuego medio hasta que el pollo esté dorado y cocido.

Agregar la salsa al pollo y los pimientos. Revolver para recubrir bien, servir caliente con arroz cocido si lo desea. Disfrute.

