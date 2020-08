Hoy una de esas recetas que sólo con oír su nombre nos transporta al lejano oriente, Pollo agridulce, un plato muy rico y conocido de la gastronomía china.El invitado de lujo cuando vamos a comer a un restaurante de comida china, pues hoy aprenderás como prepararlo en casa con esta sencilla receta.

Ingredientes: para 2 personas

300 g. de pechuga de pollo

125 g. de pimiento

120 g. de piña

100 g. de cebolla

un trocito de jengibre

1 diente de ajo

una buena cantidad de maicena

1 cucharada de salsa de soja

1 chorrito de vino de arroz Chino (es opcional, se puede sustituir por Jerez seco)

Para la salsa:

150 ml. de agua

60 g. de salsa de tomate (Ketchup)

2 cucharadas de vinagre de arroz

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal

Elaboración:

Para preparar la salsa, en una sartén calentamos el agua, el ketchup, la salsa de soja, el vinagre, el azúcar, la sal y lo removemos todo bien.

Cuando haya reducido un poco, reservamos la salsa para luego.

Picamos el ajo y el jengibre, cortamos la cebolla y el pimiento en dados, además cortamos el pollo en trozos grandes.

Para marinar el pollo, mezclamos en un bol el pollo, la salsa de soja, el vino chino, el huevo y lo mezclamos todo bien y terminamos rebozándolo con una buena cantidad de maicena.

Freímos los trozos de pollo en una buena cantidad de aceite vegetal a fuego alto y cuando estén bien dorados, los sacamos a un papel absorbente.

Empezamos a saltear, en una sartén con un chorrito de aceite vegetal el ajo y el jengibre.

Cuidado que no se quemen,luego procedemos a añadir el pimiento, la cebolla y salteamos durante un par de minutos.

Seguidamente añadimos la piña y salteamos durante un minuto más.

Incorporamos la salsa que hemos preparado con anterioridad y un poco de maicena disuelta en agua para que espese un poco.

Añadimos el pollo, lo mezclamos todo bien y ya está listo para servir.