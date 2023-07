Por esta razón falleció Sinéad O’Connor.

El reporte policial indica : «Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar. Los familiares más cercanos han sido notificados. La muerte no se considera sospechosa», ha señalado en un comunicado, en alusión a que no han hallado indicios delictivos.

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor fue hallada muerta el miércoles en un domicilio de Londres, ciudad a la que se había trasladado a vivir este mes desde su Irlanda natal.

Hasta ahora los familiares no han hablado sobre el tema y las autoridades no declararon la muerte ilegal por lo que una autopsia aclararía al 100% la situación.

Ahora bien, previo a todo esto, Sinéad O’Connor estuvo pasando por una situación altamente estresante, ya que su único hijo de 17 años falleció hace un año por suicidio.

Sus seguidores destacaron el último post de la artista en sus cuentas en redes sociales por su significativo contenido. En dicho mensaje deja al descubierto las luchas internas que llevaba desde la muerte el año pasado de su hijo Shane a los 17 años, publicó People en español.

El escrito, que data del 17 de julio, no está disponible ya que la cantante borró esa cuenta de Twitter. Algunos fans lo rescataron.

«Vivo como una criatura nocturna muerta en vida. Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Era la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él», expresó.

Tomando en cuenta esto, todo apunta a que Sinéad O’Connor tomó su vida cometiendo suicidio al no poder superar la muerte de su hijo.