Falleció a los 56 años Sinéad O’Connor

Fue popular su versión de Nothing Compares 2 U del cantautor estadounidense Prince, que alcanzó el número uno en las listas de éxitos de todo el mundo.

O’Connor era madre de cuatro hijos, uno de los cuales se suicidó en enero de 2022.

En uno de sus últimos tuits antes de morir, el cantante llamó a su hijo muerto «el amor de mi vida, la luz de mi alma, éramos almas por dentro».

La cantante irlandesa Sinead O’Connor murió a los 56 años, dijo su familia el miércoles.

«Es con gran tristeza que anunciamos la muerte de nuestra querida Sinead», dijo el comunicado. Y agregó:

«Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento difícil».

Conocida por expresar abiertamente sus puntos de vista sociales y políticos, el cantante ha lanzó 10 álbumes de musicales durante su carrera.