Precio del dólar en Venezuela para hoy jueves 22 de junio de 2023 ¿Qué hacer comprar o vender?

En precio del dólar en Venezuela amanece subiendo ,para hoy de acuerdo al Banco Central de Venezuela ha tenido un alza de 0,167399267399276 % respecto al día anterior previo a esta publicación.

La divisa norteamericana es referencia para establecer una paridad cambiaria ya que en Venezuela es la moneda más utilizada para comprar bienes y servicios.

De acuerdo con estadísticas presentadas por expertos la moneda norteamericana es más usada que la moneda local el Bolívar, para las transacciones diarias debido a que los venezolanos prefieren una moneda fuerte.

