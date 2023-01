Precio del Euro en Venezuela para el Martes 10 de enero de 2023

En precio del EURO en Venezuela amanece estable ya que el Lunes 9 de Enero es feriado bancario y el más reciente día de operaciones fue el viernes 6 de Enero de 2023.

El Banco Central de Venezuela ha publicado el valor a tomar como referencia directamente para el siguiente día hábil que es el Martes 10 de Enero de 2023.

Precio del EURO para el día de hoy en Venezuela

El marcador publicado por el BCV es el único con el que se deben y se pueden hacer transacciones de bienes y servicios en Venezuela.

