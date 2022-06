CARACAS, VENEUELA.- La Cotización del cambio para Paypal, Uphold, Skrill y Amazon Gift Card en Venezuela en Fecha de Actualización: 7 de Jun de 2022 a las 09:45AM

A continuación la cotización para hoy de los tipos de métodos de pago e intercambio de divisas más usados en Venezuela en la actualidad.

Método de Pago Bolívares por $ Anterior Variación Uphold 4,99 4,97 0,02 Skrill 4,85 4,83 0,02 Paypal 4,73 4,71 0,02 Amazon Gift Card 4,64 4,62 0,02

Los métodos de pago aceptados en Venezuela y su preferencia por los usuarios.

Los diferentes usuarios que intercambian divisas a través de los diversos métodos de pago tienen la alternativa de cotizarlos en Bolívares en Venezuela para poder hacer uso de dichas divisas ya que muchas veces no son aceptadas en el país, aunque en los últimos años ha estado en aumento el uso de las mismas en los comercios.

El cambio para Paypal es uno de los más usado en Venezuela, el resto de plataformas son un poco más específicas. Es importante tener en cuenta que cada método de pago tiene comisiones que hacen que el valor a recibir varé de acuerdo a la misma.

Esta tabla se actualiza una vez al día y se nutre de la información proveída por los diferentes exchanges de criptomonedas y mercados financieros, para consultar la cotización del dolar y euro en Venezuela haga click aquí.

Si usted amigo lector desea que agreguemos un tipo de cambio a la tabla, puede sugerirlo en la casilla de comentarios y evaluaremos la factibilidad, estos datos son obtenidos de fuentes públicas de internet nuestra misión es la de consolidar los mismos y entregarlos de nuestros lectores de la manera más fácil y sencilla de manejar.

Nota:Notiactual.com no mantiene relación con ninguna de las marcas nombradas, esta tabla se presenta a titulo informativo y educativo.