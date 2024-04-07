Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy DOMINGO 07/04/24

TLANTA BRAVES VS ARIZONA DIAMONDBACKS
HORA: 13:35
ATLANTA BRAVES -217 (1,46)
ARIZONA DIAMONDBACKS 181 (2,81)
ALTA/BAJA: 9.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
ARIZONA DIAMONDBACKSG:4 P:5PPPGP
C. Sale (0-0) Efec:3,38 (ATL) – R. Nelson (0-1) Efec:13,50 (ARI)
ATLANTA BRAVES MONEY LINE.
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PITTSBURGH PIRATES VS BALTIMORE ORIOLES
HORA: 13:35
PITTSBURGH PIRATES 104 (2,04)
BALTIMORE ORIOLES -125 (1,80)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 2-4
BALTIMORE ORIOLESG:5 P:3PGGPG
M. Gonzales (0-0) Efec:1,80 (PIT) – D. Kremer (0-0) Efec:5,06 (BAL)
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WASHINGTON NATIONALS VS PHILADELPHIA PHILLIES
HORA: 13:35
WASHINGTON NATIONALS 135 (2,35)
PHILADELPHIA PHILLIES -161 (1,62)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 5-8
PHILADELPHIA PHILLIESG:4 P:4GGPGP
M. Gore (0-0) Efec:5,06 (WSH) – C. Sanchez (0-0) Efec:3,60 (PHI)
PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE.
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NEW YORK YANKEES VS TORONTO BLUE JAYS
HORA: 13:35
NEW YORK YANKEES -152 (1,66)
TORONTO BLUE JAYS 129 (2,29)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
TORONTO BLUE JAYSG:4 P:5PGPGP
L. Gil (0-0) Efec:1,93 (NYY) – B. Francis (0-1) Efec:11,81 (TOR)
NEW YORK YANKEES MONEY LINE.
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CINCINNATI REDS VS NEW YORK METS
HORA: 13:40
CINCINNATI REDS -114 (1,88)
NEW YORK METS -105 (1,95)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
NEW YORK METSG:2 P:6PGGPP
A. Abbott (0-0) Efec:3,38 (CIN) – S. Manaea (0-0) Efec:0,00 (NYM)
BAJA.
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DETROIT TIGERS VS OAKLAND ATHLETICS
HORA: 13:40
DETROIT TIGERS -185 (1,54)
OAKLAND ATHLETICS 154 (2,54)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 6-4
OAKLAND ATHLETICSG:2 P:7GPPPP
J. Flaherty (0-0) Efec:1,50 (DET) – J. Boyle (0-1) Efec:23,63 (OAK)
DETROIT TIGERS MONEY LINE.
———————————————
KANSAS CITY ROYALS VS CHICAGO WHITE SOX
HORA: 14:10
KANSAS CITY ROYALS -133 (1,75)
CHICAGO WHITE SOX 114 (2,14)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 3-1
CHICAGO WHITE SOXG:1 P:7PPPGP
A. Marsh (1-0) Efec:1,29 (KC) – G. Crochet (1-1) Efec:1,38 (CWS)
BAJA.
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MINNESOTA TWINS VS CLEVELAND GUARDIANS
HORA: 14:10
MINNESOTA TWINS -127 (1,79)
CLEVELAND GUARDIANS 108 (2,08)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 8-5
CLEVELAND GUARDIANSG:7 P:2GGGGP
B. Ober (0-1) Efec:54,00 (MIN) – T. McKenzie (0-1) Efec:10,80 (CLE)
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MILWAUKEE BREWERS VS SEATTLE MARINERS
HORA: 14:10
MILWAUKEE BREWERS -123 (1,81)
SEATTLE MARINERS 104 (2,04)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
SEATTLE MARINERSG:4 P:5GPPPG
C. Rea (1-0) Efec:1,80 (MIL) – E. Hancock (1-0) Efec:5,06 (SEA)
BAJA.
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ST. LOUIS CARDINALS VS MIAMI MARLINS
HORA: 14:15
ST. LOUIS CARDINALS -139 (1,72)
MIAMI MARLINS 117 (2,17)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 6-4
MIAMI MARLINSG:0 P:9PPPPP
K. Gibson (1-0) Efec:2,57 (STL) – M. Meyer (0-0) Efec:3,60 (MIA)
ST. LOUIS CARDINALS MONEY LINE.
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CHICAGO CUBS VS LOS ANGELES DODGERS
HORA: 14:20
CHICAGO CUBS -110 (1,91)
LOS ANGELES DODGERS -109 (1,92)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 6-4
LOS ANGELES DODGERSG:8 P:3GPGGG
S. Imanaga (1-0) Efec:0,00 (CHC) – G. Stone (0-0) Efec:5,40 (LAD)
CHICAGO CUBS MONEY LINE.
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COLORADO ROCKIES VS TAMPA BAY RAYS
HORA: 15:10
COLORADO ROCKIES 134 (2,34)
TAMPA BAY RAYS -159 (1,63)
ALTA/BAJA: 12.0
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 0-2
TAMPA BAY RAYSG:4 P:5GPPGP
D. Hudson (0-1) Efec:0,00 (COL) – R. Pepiot (0-1) Efec:9,53 (TB)
TAMPA BAY RAYS MONEY LINE.
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SAN FRANCISCO GIANTS VS SAN DIEGO PADRES
HORA: 16:05
SAN FRANCISCO GIANTS -172 (1,58)
SAN DIEGO PADRES 145 (2,45)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 8-5
SAN DIEGO PADRESG:5 P:6GPGPP
L. Webb (0-1) Efec:6,52 (SF) – M. Waldron (0-1) Efec:9,00 (SD)
SAN FRANCISCO GIANTS MONEY LINE.
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LOS ANGELES ANGELS VS BOSTON RED SOX
HORA: 16:07
LOS ANGELES ANGELS -105 (1,95)
BOSTON RED SOX -112 (1,89)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 6-5
BOSTON RED SOXG:6 P:3PGGGG
C. Silseth (0-0) Efec:9,00 (LAA) – T. Houck (1-0) Efec:0,00 (BOS)
LOS ANGELES ANGELS RUN LINE.
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TEXAS RANGERS VS HOUSTON ASTROS
HORA: 19:10
TEXAS RANGERS -112 (1,89)
HOUSTON ASTROS -105 (1,95)
ALTA/BAJA: 10.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 6-7
HOUSTON ASTROSG:2 P:7PPGPG
D. Dunning (1-0) Efec:4,26 (TEX) – R. Blanco (1-0) Efec:0,00 (HOU)
HOUSTON ASTROS RUN LINE.
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