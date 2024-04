Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy DOMINGO 07/04/24

TLANTA BRAVES VS ARIZONA DIAMONDBACKS

HORA: 13:35

ATLANTA BRAVES -217 (1,46)

ARIZONA DIAMONDBACKS 181 (2,81)

ALTA/BAJA: 9.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

ARIZONA DIAMONDBACKSG:4 P:5PPPGP

C. Sale (0-0) Efec:3,38 (ATL) – R. Nelson (0-1) Efec:13,50 (ARI)

ATLANTA BRAVES MONEY LINE.

————————–

PITTSBURGH PIRATES VS BALTIMORE ORIOLES

HORA: 13:35

PITTSBURGH PIRATES 104 (2,04)

BALTIMORE ORIOLES -125 (1,80)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-4

BALTIMORE ORIOLESG:5 P:3PGGPG

M. Gonzales (0-0) Efec:1,80 (PIT) – D. Kremer (0-0) Efec:5,06 (BAL)

——————————–

WASHINGTON NATIONALS VS PHILADELPHIA PHILLIES

HORA: 13:35

WASHINGTON NATIONALS 135 (2,35)

PHILADELPHIA PHILLIES -161 (1,62)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-8

PHILADELPHIA PHILLIESG:4 P:4GGPGP

M. Gore (0-0) Efec:5,06 (WSH) – C. Sanchez (0-0) Efec:3,60 (PHI)

PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE.

—————————————

NEW YORK YANKEES VS TORONTO BLUE JAYS

HORA: 13:35

NEW YORK YANKEES -152 (1,66)

TORONTO BLUE JAYS 129 (2,29)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

TORONTO BLUE JAYSG:4 P:5PGPGP

L. Gil (0-0) Efec:1,93 (NYY) – B. Francis (0-1) Efec:11,81 (TOR)

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

———————————————————–

CINCINNATI REDS VS NEW YORK METS

HORA: 13:40

CINCINNATI REDS -114 (1,88)

NEW YORK METS -105 (1,95)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

NEW YORK METSG:2 P:6PGGPP

A. Abbott (0-0) Efec:3,38 (CIN) – S. Manaea (0-0) Efec:0,00 (NYM)

BAJA.

———————————————–

DETROIT TIGERS VS OAKLAND ATHLETICS

HORA: 13:40

DETROIT TIGERS -185 (1,54)

OAKLAND ATHLETICS 154 (2,54)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-4

OAKLAND ATHLETICSG:2 P:7GPPPP

J. Flaherty (0-0) Efec:1,50 (DET) – J. Boyle (0-1) Efec:23,63 (OAK)

DETROIT TIGERS MONEY LINE.

———————————————

KANSAS CITY ROYALS VS CHICAGO WHITE SOX

HORA: 14:10

KANSAS CITY ROYALS -133 (1,75)

CHICAGO WHITE SOX 114 (2,14)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1

CHICAGO WHITE SOXG:1 P:7PPPGP

A. Marsh (1-0) Efec:1,29 (KC) – G. Crochet (1-1) Efec:1,38 (CWS)

BAJA.

——————————————–

MINNESOTA TWINS VS CLEVELAND GUARDIANS

HORA: 14:10

MINNESOTA TWINS -127 (1,79)

CLEVELAND GUARDIANS 108 (2,08)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5

CLEVELAND GUARDIANSG:7 P:2GGGGP

B. Ober (0-1) Efec:54,00 (MIN) – T. McKenzie (0-1) Efec:10,80 (CLE)

———————————–

MILWAUKEE BREWERS VS SEATTLE MARINERS

HORA: 14:10

MILWAUKEE BREWERS -123 (1,81)

SEATTLE MARINERS 104 (2,04)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

SEATTLE MARINERSG:4 P:5GPPPG

C. Rea (1-0) Efec:1,80 (MIL) – E. Hancock (1-0) Efec:5,06 (SEA)

BAJA.

———————————————

ST. LOUIS CARDINALS VS MIAMI MARLINS

HORA: 14:15

ST. LOUIS CARDINALS -139 (1,72)

MIAMI MARLINS 117 (2,17)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-4

MIAMI MARLINSG:0 P:9PPPPP

K. Gibson (1-0) Efec:2,57 (STL) – M. Meyer (0-0) Efec:3,60 (MIA)

ST. LOUIS CARDINALS MONEY LINE.

———————

CHICAGO CUBS VS LOS ANGELES DODGERS

HORA: 14:20

CHICAGO CUBS -110 (1,91)

LOS ANGELES DODGERS -109 (1,92)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-4

LOS ANGELES DODGERSG:8 P:3GPGGG

S. Imanaga (1-0) Efec:0,00 (CHC) – G. Stone (0-0) Efec:5,40 (LAD)

CHICAGO CUBS MONEY LINE.

————————————-

COLORADO ROCKIES VS TAMPA BAY RAYS

HORA: 15:10

COLORADO ROCKIES 134 (2,34)

TAMPA BAY RAYS -159 (1,63)

ALTA/BAJA: 12.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 0-2

TAMPA BAY RAYSG:4 P:5GPPGP

D. Hudson (0-1) Efec:0,00 (COL) – R. Pepiot (0-1) Efec:9,53 (TB)

TAMPA BAY RAYS MONEY LINE.

——————————–

SAN FRANCISCO GIANTS VS SAN DIEGO PADRES

HORA: 16:05

SAN FRANCISCO GIANTS -172 (1,58)

SAN DIEGO PADRES 145 (2,45)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5

SAN DIEGO PADRESG:5 P:6GPGPP

L. Webb (0-1) Efec:6,52 (SF) – M. Waldron (0-1) Efec:9,00 (SD)

SAN FRANCISCO GIANTS MONEY LINE.

————————————

LOS ANGELES ANGELS VS BOSTON RED SOX

HORA: 16:07

LOS ANGELES ANGELS -105 (1,95)

BOSTON RED SOX -112 (1,89)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 6-5

BOSTON RED SOXG:6 P:3PGGGG

C. Silseth (0-0) Efec:9,00 (LAA) – T. Houck (1-0) Efec:0,00 (BOS)

LOS ANGELES ANGELS RUN LINE.

——————————————————-

TEXAS RANGERS VS HOUSTON ASTROS

HORA: 19:10

TEXAS RANGERS -112 (1,89)

HOUSTON ASTROS -105 (1,95)

ALTA/BAJA: 10.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-7

HOUSTON ASTROSG:2 P:7PPGPG

D. Dunning (1-0) Efec:4,26 (TEX) – R. Blanco (1-0) Efec:0,00 (HOU)

HOUSTON ASTROS RUN LINE.

—————————————————–

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy DOMINGO 07/04/24 was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.