Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy lunes 08/04/24

CLEVELAND GUARDIANSHORA: 17:10 (-4 GMT)

MONEY: -227 (1,44)

ALTA/BAJA: 7.5

RECORD (G-P): 7-2

RECORD LOCAL (G-P): 0-0

CF: 5,9 CC: 2,3

RACHA:GGGGP

LANZADORT. McKenzie

RECORD (G-P): 0-1 ERA: 10,80

PREDICCIÓN: 8

VS

CHICAGO WHITE SOX

MONEY: 187 (2,87)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 1-8

RECORD VISITA (G-P): 0-4

CF: 1,8 CC: 4,7

RACHA:PPPPG

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 5

CLEVELAND GUARDIANS MONEY LINE.

————————-

NEW YORK YANKEESHORA: 18:05 (-4 GMT)

MONEY: -164 (1,61)

ALTA/BAJA: 8.0

RECORD (G-P): 8-2

RECORD LOCAL (G-P): 2-1

CF: 4,9 CC: 3,9

RACHA:GGPGP

LANZADORN. Cortes

RECORD (G-P): 0-1 ERA: 6,30

PREDICCIÓN: 4

VS

MIAMI MARLINS

MONEY: 138 (2,38)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 1-9

RECORD VISITA (G-P): 1-2

CF: 4,0 CC: 6,5

RACHA:GPPPP

LANZADORJ. Luzardo

RECORD (G-P): 0-1 ERA: 4,35

PREDICCIÓN: 2

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

——————————————

PITTSBURGH PIRATESHORA: 18:40 (-4 GMT)

MONEY: -127 (1,79)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 8-2

RECORD LOCAL (G-P): 2-1

CF: 5,9 CC: 4,1

RACHA:GGPGP

LANZADORM. Keller

RECORD (G-P): 0-1 ERA: 6,55

PREDICCIÓN: 5

VS

DETROIT TIGERS

MONEY: 106 (2,06)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 6-3

RECORD VISITA (G-P): 5-1

CF: 3,2 CC: 3,1

RACHA:PPGPG

LANZADORR. Olson

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 6

DETROIT TIGERS RUN LINE.

—————————

CINCINNATI REDSHORA: 18:40 (-4 GMT)

MONEY: -111 (1,90)

ALTA/BAJA: 9.5

RECORD (G-P): 5-4

RECORD LOCAL (G-P): 3-3

CF: 5,1 CC: 4,3

RACHA:PGPGP

LANZADOR

G. Ashcraft

RECORD (G-P): 0-1 ERA: 3,00

PREDICCIÓN: 3

VS

MILWAUKEE BREWERS

MONEY: -109 (1,92)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 6-2

RECORD VISITA (G-P): 3-0

CF: 5,1 CC: 3,9

RACHA:GPGPG

LANZADOR. Ashby

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 4

MILWAUKEE BREWERS RUN LINE.

—————————-

TORONTO BLUE JAYSHORA: 19:07 (-4 GMT)

MONEY: -119 (1,84)

ALTA/BAJA: 8.0

RECORD (G-P): 4-6

RECORD LOCAL (G-P): 0-0

CF: 3,6 CC: 5,3

RACHA:PPGPG

LANZADORJ. Berrios

RECORD (G-P): 1-0 ERA: 2,25

PREDICCIÓN: 3

vs

SEATTLE MARINERS

MONEY: 100 (2,00)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 4-6

RECORD VISITA (G-P): 1-2

CF: 3,1 CC: 5,2

RACHA:PGPPP

LANZADORL. Castillo

RECORD (G-P): 0-2 ERA: 6,75

PREDICCIÓN: 1

BAJA.

—————————————-

ATLANTA BRAVESHORA: 19:20 (-4 GMT)

MONEY: -227 (1,44)

ALTA/BAJA: 10.0

RECORD (G-P): 6-2

RECORD LOCAL (G-P): 3-0

CF: 7,0 CC: 3,8

RACHA:GGGPG

LANZADORC. Morton

RECORD (G-P): 1-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 8

VS

NEW YORK METS

MONEY: 186 (2,86)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 3-6

RECORD VISITA (G-P): 2-1

CF: 2,8 CC: 4,2

RACHA:GPGGP

LANZADORJ. Teheran

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 5

————————

MINNESOTA TWINSHORA: 19:40 (-4 GMT)

MONEY: 131 (2,31)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 3-4

RECORD LOCAL (G-P): 0-2

CF: 3,0 CC: 3,7

RACHA:PPGPP

LANZADORB. Ober

RECORD (G-P): 0-1 ERA: 54,00

PREDICCIÓN: 5

VS

LOS ANGELES DODGERS

MONEY: -156 (1,64)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 8-4

RECORD VISITA (G-P): 2-2

CF: 5,8 CC: 5,0

RACHA:PGPGG

LANZADORJ. Paxton

RECORD (G-P): 1-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 8

ALTA.

————————–

ST. LOUIS CARDINALSHORA: 19:45 (-4 GMT)

MONEY: -112 (1,89)

ALTA/BAJA: 9.0

RECORD (G-P): 5-5

RECORD LOCAL (G-P): 2-1

CF: 4,1 CC: 4,6

RACHA:PGGPG

LANZADORM. Mikolas

RECORD (G-P): 1-1 ERA: 6,10

PREDICCIÓN: 6

VS

PHILADELPHIA PHILLIES

MONEY: -105 (1,95)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 4-5

RECORD VISITA (G-P): 2-1

CF: 4,0 CC: 4,9

RACHA:PGGPG

LANZADORS. Turnbull

RECORD (G-P): 1-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 7

PHILADELPHIA PHILLIES RUN LINE.

————————————

TEXAS RANGERSHORA: 20:05 (-4 GMT)

MONEY: 118 (2,18)

ALTA/BAJA: 10.0

RECORD (G-P): 6-3

RECORD LOCAL (G-P): 4-2

CF: 5,9 CC: 3,3

RACHA:PGGGP

LANZADORA. Heaney

RECORD (G-P): 0-1 ERA: 1,93

PREDICCIÓN: 8

VS

HOUSTON ASTROS

MONEY: -139 (1,72)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 3-7

RECORD VISITA (G-P): 1-2

CF: 3,7 CC: 4,1

RACHA:GPPGP

LANZADORF. Valdez

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 2,19

PREDICCIÓN: 7

TEXAS RANGERS RUN LINE.

—————————–

COLORADO ROCKIESHORA: 20:40 (-4 GMT)

MONEY: 150 (2,50)

ALTA/BAJA: 11.0

RECORD (G-P): 2-8

RECORD LOCAL (G-P): 1-2

CF: 4,2 CC: 7,6

RACHA:PPGPP

LANZADORK. Freeland

RECORD (G-P): 0-2 ERA: 27,00

PREDICCIÓN: 5

VS

ARIZONA DIAMONDBACKS

MONEY: -179 (1,56)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 4-6

RECORD VISITA (G-P): 0-3

CF: 6,1 CC: 4,5

RACHA:PPPPG

LANZADORZ. Gallen

RECORD (G-P): 2-0 ERA: 0,82

PREDICCIÓN: 8

ARIZONA DIAMONDBACKS MONEY LINE

———————————-

LOS ANGELES ANGELSHORA: 21:38 (-4 GMT)

MONEY: 123 (2,23)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 5-4

RECORD LOCAL (G-P): 1-2

CF: 4,6 CC: 5,9

RACHA:PGPGG

LANZADORT. Anderson

RECORD (G-P): 1-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 2

VS

TAMPA BAY RAYS

MONEY: -145 (1,69)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 5-5

RECORD VISITA (G-P): 2-1

CF: 4,4 CC: 5,3

RACHA:GGPPG

LANZADORZ. Eflin

RECORD (G-P): 1-1 ERA: 5,25

PREDICCIÓN: 4

TAMPA BAY RAYS MONEY LINE.

———————————

SAN DIEGO PADRESHORA: 21:40 (-4 GMT)

MONEY: -135 (1,74)

ALTA/BAJA: 7.5

RECORD (G-P): 5-7

RECORD LOCAL (G-P): 3-5

CF: 5,0 CC: 5,0

RACHA:PGPGP

LANZADORY. Darvish

RECORD (G-P): 0-1 ERA: 2,30

PREDICCIÓN: 8

VS

CHICAGO CUBS

MONEY: 114 (2,14)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 6-3

RECORD VISITA (G-P): 1-2

CF: 6,4 CC: 4,7

RACHA:GPGGG

LANZADORJ. Assad

RECORD (G-P): 1-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 5

SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.

—————————————–

SAN FRANCISCO GIANTSHORA: 21:45 (-4 GMT)

MONEY: -238 (1,42)

ALTA/BAJA: 8.0

RECORD (G-P): 4-6

RECORD LOCAL (G-P): 2-1

CF: 4,2 CC: 5,4

RACHA:GPGPP

LANZADORB. Snell

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 8

VS

WASHINGTON NATIONALS

MONEY: 197 (2,97)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 3-6

RECORD VISITA (G-P): 1-2

CF: 3,6 CC: 5,4

RACHA:GPPPG

LANZADORT. Williams

RECORD (G-P): 1-0 ERA: 3,38

PREDICCIÓN: 5

SAN FRANCISCO GIANTS MONEY LINE.

——————————————–

