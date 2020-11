Proyecto Uno anuncia su nuevo sencillo “Call Me”

Nuevo álbum, nuevo video y nuevos compromisos internacionales marcan un provechoso inicio del 2020 para Proyecto Uno

Miami, Florida .- Los pioneros del merengue hip-hop están “de estreno” ya que han anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo “Call Me”, el cual se estrena junto a su videoclip oficial que estará disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

Los líderes del género tropical gozan de una carrera artística llena de compromisos a escala internacional. Recientemente visitaron su “segunda casa” Colombia y también realizaron una presentación especial en Ecuador. Hoy, sus fanáticos en todos los países podrán disfrutar del lanzamiento de su nuevo sencillo “Call Me”. Un tema que conserva su línea original del merengue hip-hop y que se desprende de su más reciente álbum “Orgánico”.

La letra de “Call Me” es original de Aníbal Malavé, Arturo Cabrera Brambilla, Nelson Zapata, Gabriel Torres y Paolo Tondo. La producción fue lograda por Arturo Cabrera Brambilla y Aníbal Malavé, mientras que la grabación del mismo estuvo a cargo de Javier Casas.

El video de la canción fue grabado en la ciudad de Miami bajo la dirección de Fini Maza. La pieza audiovisual la componen Nelson Zapata, Kid G y Paolo Tondo, quienes invitan a sus seguidores a disfrutar de una fiesta sin límites.

“Nos encanta volver a nuestras raíces del merengue hip-hop, porque sabemos que es lo que más disfrutan nuestros fanáticos. Call Me es un tema hecho para bailar y disfrutar hasta el amanecer”, afirma Nelson Zapata, fundador de la agrupación.

Adicionalmente, los intérpretes de “El tiburón” se encuentran en la etapa final de la grabación de su próximo álbum “Aniversario”. Una producción discográfica que ha tomado aproximadamente 2 años y medio en su realización, y que contendrá las versiones modernas de los grandes clásicos de Proyecto Uno.

Con tan especial motivo, la agrupación se prepara para iniciar una nueva gira de medios que abarca los más importantes canales de comunicación de el Sur de la Florida y se espera que para finales del mes de febrero estén nuevamente visitando a Colombia, cumpliendo así con su agenda de compromisos laborales.

