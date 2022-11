Los factores como el miedo, la preocupación o el mismo estrés causa que nos enfrentemos a situaciones de cambios o crisis, haciendo de nuestra mente en un campo de batalla constante. ¿Cómo ayudamos a quién más lo necesita?

¿Qué es la salud mental?

La salud mental es un estado de bienestar donde la persona:

Es consciente de sus capacidades.

Afronta las tensiones normales de la vida.

Trabaja de manera productiva.

Contribuye con la comunidad.

¿Lo sabías?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que, 4 de cada 10 jóvenes presentan crisis mentales aceleradas.

9 de cada 10 personas con problemas de salud mental se sienten afectadas por el estigma concerniente a su diagnóstico – The Mental Health Foundation.

El 50% de las enfermedades mentales están presentes antes de los 14 años – Organización Mundial de la Salud.

84% de los peruanos con problemas de salud mental no aceptan ni reconocen su padecimiento – Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”.

Una mano para ayudar a otra

5 consejos para ayudar a quien busca mejorar su salud mental

Ante tal situación, ¿Cómo podemos ayudar a quienes están en una constante lucha con su salud mental? Sigue estos 5 consejos:

Escucha y valida: Siéntate con esa persona, presta atención a lo que tiene para contarte y valida con una frase del tipo “eso suena difícil”. Ofrécele ayuda: Esto demostrará que es importante para ti sin importar qué ayuda le estás brindando y lo hará sentir mejor. Entiende sus límites: No siempre aceptará tu ayuda, pero al insistir en cada problema, demostrará que la amistad entre ambos es importante. No hablar de más: Si una persona habla de sus problemas de salud mental contigo es porque confía en ti. No compartas su caso con especialistas a menos que él lo pida o admita. Cambia de tema: No siempre se trata de salud mental. Puedes hablar de temas que sean interesantes para ambos o hacer una actividad juntos como ir a trotar para tener distracción.

¿Qué NO hacer frente a estas situaciones?

Dedicar las 24 horas del día, los 7 días a la semana a esa persona.

Permitir situaciones de riesgo personal para cuidar al afectado.

Sentirse culpable si te está yendo mejor que a él.

Permanecer en una relación que para ti se vuelve intolerable.

Responsabilizarnos ciegamente de la situación.

Apoyemos a quien más lo necesite

Dale la mano a esa persona que está atravesando un momento difícil con relación a su salud mental, es probable que ahora mismo esté necesitando de tu ayuda.

