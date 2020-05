Receta para hacer un delicioso Club Sándwich.

La historia del Sándwich Club

Dejando atrás el tema de la invención del Sándwich, que se atribuye a los servidores de John Montagu, conde de Sandwich, un aristócrata inglés del siglo XVIII, que le gustaba comer de esta forma porque así podía jugar a las cartas mientras comía, sin ensuciarse los dedos, intentaré contaros cómo se creó esta receta y cómo llegó a nuestro país.

Parece ser que el Sándwich Club, también conocido como Club Sandwich en su denominación en inglés, surgió a principios del siglo XX en los Estados Unidos. La teoría más extendida es que este sándwich se preparó por primera vez en 1894 en el famoso Saratoga Club-House, de donde le vino la denominación de Clubhouse Sándwich, y fue en la localidad de Saratoga Springs, en el estado de Nueva York.

La primera receta escrita, en la que ya se le denominaba como Club Sándwich está en el libro Good Housekeeping Everyday Cook Book, escrito por Isabel Gordon Curtis en 1903, en el que se incluía en lugar de mayonesa una salsa secreta que cada cocinero hacía para darle el toque especial. Esa salsa, además de mayonesa, podía tener elementos comunes con la salsa César o incorporar polvos de curry, mostaza u otros ingredientes.

El sándwich Club llegó a nuestro país de la mano de algunos viajeros que lo probaron en otros países pero su consumo no se generalizó hasta la aparición de las primeras cadenas de cafeterías que lo ofrecían como una novedad atractiva en los años 70 y 80. Establecimientos como la cadena VIPS, las cafeterías Nebraska o las cafeterías California lo vendían como alternativa al bikini o sándwich mixto con gran éxito.

Ingredientes para 2 personas

4 rebanadas de pan de Sándwich, 3 lonchas de tocineta, 3 lonchas de jamón, pechuga de pollo, pavo o jamon de su preferencia 1 loncha de queso de fundido, 1 loncha de queso blanco o mozarella, 1/2 pechuga de pollo fileteada, una cucharada de mayonesa, 1 huevo a la plancha, 1/2 tomate, 1 hoja fresca de lechuga, mantequilla y patatas fritas para guarnición

Preparación

Comenzamos preparando un sándwich para lo cual pondremos las lonchas de jamón, pechuga de pollo, pavo o jamon de su preferencia entre las dos variedades de queso y éstas entre dos rebanadas de pan de molde untadas ligeramente con mantequilla. Lo haremos a fuego muy lento en una sartén para que se dore y los quesos se fundan.

Mientras, tostamos el tocineta, el huevo y cocinamos los trozos de pechuga de pollo en la plancha. Con estos dos ingredientes, elaboramos un segundo sándwich que también doramos en la plancha untando ligeramente con mantequilla las rebanadas de pan de molde.

Como elemento de unión entre los dos sándwiches que hemos elaborado, untamos la parte superior de uno de ellos con mayonesa, lo cubrimos con trozos de lechuga y rebanadas de tomate y lo tapamos con el otro sándwich. Ayudados de unas brochetas para que no se nos desarme, cortamos el sándwich en 4 porciones.

Para la presentación, podemos ensartar todas las porciones con una brocheta y acompañarlo de una generosa ración de patatas fritas, siendo suficiente para dos personas si se toma como merienda o cena. También se puede servir en porciones individuales como aperitivo, siendo suficiente con un sándwich para 4 personas.

