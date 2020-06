Recolectan siete toneladas de desechos y destruyen tarantines en Las Pulgas

La recolección de siete toneladas de material ferroso y escombros, así como la demolición de mesas improvisadas para la venta informal, son parte de las acciones que ejecuta la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo con el apoyo de la Gobernación del Zulia y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para enfrentar el foco de COVID-19 en el mercado Las Pulgas.

Así lo informó el director general ejecutivo de la Alcaldía y de Seguridad Ciudadana, César Garrido, al destacar que en esta jornada participa una fuerza laboral de 100 trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía, del Centro Rafael Urdaneta (CRU) y de la División de Ambiente e Ingeniería de la GNB, quienes están desplegados para sanear el mercado.

Estos trabajos se apoyan con el reconocimiento aéreo a través de un drone, autorizado por el gobierno regional, para tener una mayor precisión de la zona que será atendida.

Garrido explicó que se está empleando maquinaria pesada para la destrucción de numerosas mesas improvisadas, utilizadas para la venta ambulante. Posteriormente se hará una rigurosa inspección de campo, que permita acondicionar y reubicar con dignidad a sus comerciantes.

Por su parte, el coordinador de Prevención Municipal, Héctor Hurtado, destacó la digitalización de planos de puntos de acceso peatonal y vehicular, para asegurar la cobertura total del espacio.

NOTA DE PRENSA ALCALDÍA

