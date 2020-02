SIN ANESTESIA: La Pieza de Cambio

Sin lugar a duda, la gira internacional del Presidente Interino Juan Guaidó causó un significativo malestar en el gobierno del heredero del poder y prueba de ello fueron los acontecimientos vividos al regreso de Guaidó a Venezuela, los cuales llevaron el sello de agresividad y amedrentamiento propio del autoritarismo.

Pero todo no queda allí, comenzaron las acusaciones de intento de violencia por parte del chavismo a la oposición indicando que en el vuelo en el que viajo Guaidó su tío Juan José Márquez, venia cargado con material explosivo, y otros instrumentos de seguridad no permitidos y hasta un manual de Israel.

Esta situación nuevamente hace quedar muy mal al gobierno, y en especial al denunciante quien presenta unas facturas y fotografías que son propias de un verdadero montaje, y nuevamente se pone de manifiesto cómo se viola el debido proceso a un ciudadano, se somete al escarnio público a un ciudadano y se le causa un daño moral y psicológico a la familia.

Volvemos estar en presencia ante una barbaridad, nuevamente sometida ante un ciudadano al que se le deben respetar sus derechos, la detención del tío de Juan Guido el señor, Juan José Márquez, lo convierte en un preso político más que se suma a la lista de presos políticos del régimen revolucionario ahora dirigido por el excelentísimo presidente Nicolás Maduro.

Todo parece indicar que el tío se ha convertido en una pieza de cambio para el régimen de Maduro para exigir a Guaidó términos y condiciones para liberar al señor, el gobierno ahora pretende presionar al presidente interino con la libertad de su familiar, lo que queda en incógnita es a cambio de que o quien.

Con lo cual nos sumergimos en una nueva etapa gris que suma más presos políticos que se unen a la lista en la que esta Juan Requesens, Marrero, y tantos otros políticos y no políticos de los cuales ya no se habla porque no tienen lobby político y siguen presos, en el olvido de una sociedad que no tiene memoria política a largo plazo, mientras siguen llevando golpes a diario de forma psicológica y demás.

El gobierno ahora juega a quebrar a Guaidó utilizando a su familia, cosa que es propia de lo más bajo de la política, pero una de las alternativas más utilizadas por quienes usurpan en Venezuela, los próximos días serán cruciales para poder observar si estamos ante quienes se juegan todo por la patria o quienes quieren seguir cohabitando con una colusión con poder.

@germanparedesr

