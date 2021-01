RECETA: Pasta al Pesto, Para los que siempre escuchan este delicioso platillo pero aún no prueban o no han intentado hacerlo en casa, sigue estos sencillos pasos para tener un almuerzo especial. INGREDIENTES 200 gr de pasta

agua

sal Salsa pesto: 50 gr de hojas de albahaca

80 gramos de piñones

2-4 dientes de ajo

120 ml (1/2 vaso) de aceite de oliva extra virgen

115 gr de queso parmesano recién rallado

Si deseas puedes decorar con tomates cherry

PREPARACIÓN Salsa pesto: Tritura la albahaca, los ajos y los piñones hasta conseguir una pasta homogénea. Añade 60 ml de aceite de oliva y bate para darle a la pasta una consistencia cremosa. Incorpora el resto del aceite poco a poco, en forma de hilo fino, sin dejar de batir para conseguir una emulsión perfecta.

Añade el queso y remueve con una cuchara de madera. Prueba y añade sal y pimienta si fuera necesario. Una vez lista la salsa, cocina la pasta el tiempo necesario para que quede al dente. Escurre y mezcla con la salsa pesto. Sirve de inmediato.

