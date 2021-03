Steffania Rodríguez es Venezuela en el Miss Eco International

La joven venezolana de 22 años de edad oriunda del estado Miranda, partió recientemente a la ciudad de Sharm El Sheij, Egipto, para representarnos en la 6ta. Edición del Miss Eco International 2021, que se llevará a cabo el venidero 06 de abril en los espacios del Eco Hotel.

Rodríguez, actualmente se encuentra cursando último año de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, es traductora de Inglés, Español; y estudia Francés. Ella estará representando nuestro tricolor, en el Miss Eco International, Este certamen tiene como finalidad premiar la belleza con propósito. Por tal motivo, la criolla llevará a Egipto una propuesta ecológica con la que buscará crear conciencia en el mundo sobre la importancia de cuidar los recursos naturales.Y afirma estar dispuesta a traer al país no solo una primera corona de este concurso, sino una alegría para todos los venezolanos.

«Steffania se ha preparando fuertemente con un equipo de expertos altamente calificados en nuestra organización, quienes le brindaron todas las herramientas para realizar una excelente participación en el certamen, y estoy seguro que obtendremos buenos resultados», comentó Leonardo González, director de la Organización Globalbeauty Venezuela.

Es importante mencionar que el traje típico que lucirá la venezolana, en este certamen de belleza internacional está inspirado en el Cunaguaro Venezolano, así como también desfilará con un atuendo ecológico, que rinde homenaje a la fauna de nuestros país, como lo es la Guacamaya Azul; un diseño elaborado con material reciclable; ambas joyas fueron realizadas por los diseñadores kenny Hernández y Andrés Esparza.

Para conocer más de cerca todo sobre la participación de Steffania, en el Miss Eco International 2021, pueden seguir las redes sociales oficiales de la Organización GlobalBeauty Venezuela como: @missglobalbeautyvenezuela o @globalbeautyvenezuela en Instagram, @GlobalBeautyVenezuela en Facebook y GlobalBeauty Venezuela en YouTube.

Fotografías: Enmanuel Báez / @enmanuelbaez_photo

Ricky Aguilera

