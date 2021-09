Temporada de Beisbol en Venezuela inicia el 23 de Octubre

La junta directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció que la temporada 2021-2022 de béisbol iniciará el próximo sábado 23 de octubre.

Según informó la LVBP, la fecha fue aprobada tras una junta de equipos extraordinaria, realizada en la sede de la institución.

Cuatro encuentros darán inicio a la temporada 2021-2022 de la pelota rentada en Venezuela.

Águilas del Zulia visitará a Navegantes del Magallanes, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia

El equipo de los Cardenales de Lara debutará en su nido durante la jornada inaugural, pues se enfrentará a Bravos de Margarita en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Ese mismo sábado, el actual campeón, Caribes de Anzoátegui, disputará el encuentro contra Tiburones de La Guaira en el estadio Alfonso “Chico Carrasquel” de Puerto La Cruz.

Leones se enfrentará a Tigres de Aragua, en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Hasta los momentos se desconoce la manera en la que se ejecutarán los juegos y si estará permitido el ingreso de fanáticos a los estadios, debido a que tras la llegada de la pandemia de coronavirus al país, los recintos no podían superar el 30% de su aforo. Se espera que en los próximos días, la LVBP brinde mayores detalles sobre la temporada.

