Irán ataca con misiles una base aérea de EEUU en Irak, FOTOS y VIDEOS

Irán ataca con misiles una base aérea de EEUU en Irak. La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado la autoría de un ataque con al menos una decena de misiles contra la base aérea de Al Asad en Irak, que alberga fuerzas estadounidenses.

9 misiles iraníes atacan la base aérea de Ayn Al Asad, ubicada en el oeste de Irak, que alberga a tropas estadounidenses. No se han reportado muertos ni heridos por el ataque. No nos retiraremos de Irak: Mark Esper, secretario de Defensa de EEUU. | https://t.co/W40gFirQB7 pic.twitter.com/13wq4DYMpa — MONITOR MEXICANO (@monimexicano) January 8, 2020



De momento no se han reportado detalles sobre los daños materiales ni de víctimas producto del ataque.

Por su parte, Washington señaló que es probable que «múltiples sitios» hayan sido atacados por misiles balísticos y de crucero iraníes, incluida la base aérea Al Asad, sin embargo no está claro de qué otros sitios podría tratarse.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a ABC News que se han disparado misiles balísticos desde el interior de Irán contra múltiples instalaciones militares estadounidenses dentro de Irak.

Al respecto, la Casa Blanca señaló que está al tanto de los ataques y que el presidente Trump ha sido informado de la situación mientras se monitorea la situación.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 7, 2020

La ciudad de Al-Baghdadi está a unos 12 km al norte de la base aérea de al-Asad. La base aérea de Al-Asad está a unos 200 km al oeste de Bagdad.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRGC, dice que “ha golpeado la base aérea estadounidense de Ain al-Asad en Iraq con decenas de misiles”, decía un texto en pantalla de Press TV.

