Todo sobre las carillas dentales en Turquía

Hoy en día los procedimientos dentales en todo el mundo son el auge de esta sociedad, dónde la apariencia perfecta es sinónimo no solo de una figura y cuerpos perfectos sino también de dientes blancos, perfectamente alineados y brillantes.

El turismo dental crece cada día porque las personas buscan los mejores lugares para realizarse tratamientos estéticos en los dientes o para el control de enfermedades dentales que sean molestas. Turquía es la corona del turismo dental porque cuenta con las clínicas especializadas, los profesionales más competentes y sobre todo no tiene competencia en el mercado con respecto a los precios de sus tratamientos que también incluyen muchas cosas adicionales, haciéndose así famosa no solo por su cultura como país sino también por ser un país muy buscado por los turistas que quieren una sonrisa perfecta.

En Turquía realizan todo tipo de tratamientos como los implantes dentales, coronas dentales, ortodoncia, endodoncia, diastema, blanqueamientos dentales, control de enfermedades como las periodontales, las caries, entre otros. Pero actualmente hay una en particular que es muy solicitada por los pacientes y esas son las carillas dentales, aquí podremos conocer más sobre este tratamiento:

¿Qué son las carillas dentales?

Las carillas dentales son finas láminas de composite o porcelana que se colocan en la parte central del diente y ayudan a mejorar estéticamente la visión del diente original haciéndolo ver más blanco, brillante y perfecto. Los pacientes que acuden a este tratamiento es porque presentan malformaciones en el diente por alguna torcedura, traumatismos o porque simplemente alguna pieza dental está dañada.

Las carillas son hechas a la medida ya que cada persona es diferente en sus facciones y forma de sonreír, por eso los especialistas toman fotos del rostro y también determinan qué tipo de problema tiene el paciente para colocar las carillas, entre los problemas más frecuentes están el desgaste, manchas, sonrisa gingival, entre otros.

¿Cuáles son los materiales de las carillas?

Existen 2 tipos de carillas dentales como lo son las fabricadas de composite y las de porcelana o cerámica:

Carillas de composite: Son carillas sencillas que se colocan de manera directa sobre el diente con resina, tienden a ser las más económicas por lo que son muy buscadas en el mercado. La resina de este tipo de carilla intenta imitar muy bien el color natural de los dientes y busca corregir defectos de tamaño o color del diente original. Las carillas de composite tienen una duración de 5 a 10 años por lo que son de un material poco resistente en comparación a las de porcelana o cerámica.

Carillas de porcelana o cerámica: Las carillas de cerámica son finas láminas que se fabrican con el citado material y son famosas porque tienden a ser mucho más resistentes que las de composite durando entre 10 y 15 años, al igual que las anteriores; su objetivo es mejorar la apariencia del diente en color, tamaño y posición. Es importante recalcar que este tipo de carillas también logra cerrar pequeños espacios entre los dientes lo cual es conocido como diastema.

Turquía cuenta con los equipos necesarios para realizar el procedimiento de las carillas dentales con éxito, por lo que el paciente tiene la seguridad de no sentir dolor. Solo durante el proceso se pueden presentar pasos que darán algo de molestias como por ejemplo cuando sea necesario hacer un tallado dental, sin embargo, los especialistas aplican la anestesia local para la comodidad del paciente.

¿CUAL ES EL PRECIO DE LAS CARILLAS DENTALES EN TURQUÍA Y CÓMO SE COMPARA A OTROS DESTINOS DEL TURISMO DENTAL?

Como ya se mencionó anteriormente, Turquía es un auge del turismo dental y por ende las personas buscan este destino por sus accesibles precios. Si deseas saber los precios de las carillas dentales en Turquía con detalles pulsa aquí y conoce los precios con los que se trabajan actualmente en este país. Hay otros países como USA y Reino Unido dónde los precios son un poco más altos y la mayoría ofrecen sólo el procedimiento. Turquía en cambio incluye en sus precios el servicio de alojamiento, tratamientos pre y post operatorios, entre otros.

Las carillas de composite o resina como están hechas de un material parecido a la arcilla, en Turquía tienen el precio más accesible, su precio oscila entre los 1000 y los 1200 dólares.

El precio de las carillas de porcelana o cerámica son las que más usan las celebridades porque son las más resistentes y duraderas además que se asemejan mucho más al color natural del diente original.

