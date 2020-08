Esta es una receta vistosa y fácil de hacer. Si no tienes mayonesa puedes intentar con una vinagreta y quedarán super deliciosos.

Ingredientes 3 raciones

3-6 tomates manzanos maduros pero firmes 1 papa mediana cortada en cubitos 1 zanahoria cortada en cubitos 1 cebolla pequeña cortada fino 1 lata pequeña de atún en aceite vinagreta o mayonesa a gusto Pasos 30 minutos Se lavan los tomates, se les corta una tapa encima y se le quita la pulpa con una cucharita. Se puede guardar esa pulpa para otra receta. Los tomates vaciados se colocan boca abajo sobre papel de cocina para que suelten el agua. La papa y zanahoria se cocina en agua hirviendo con sal. Cuando estén tiernas se apartan y se dejan enfriar. Mientras se coloca la cebolla cortada fino en un bol con agua y vinagre, para que se suavice el sabor. En otro bol se pone la papa, zanahoria, cebolla y el atún escurrido de su aceite. Este aceite se puede utilizar para la vinagreta si deciden hacerlo así. Se mezcla bien todos los ingredientes con la vinagreta o mayonesa. Una vez todo mezclado se rellenan los tomates con una cucharita. Se pueden adornar con pedacitos de pimiento o una ramita de perejil, se introduce en el refrigerador hasta el momento de servir. TOMATE RELLENO DE ATUN

Tomates rellenos de atún was last modified: by

En : Gastronomía