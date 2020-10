Trabajos Temporarios en Brasil. Se crearán 400.000 puestos en lo que resta de 2020. ¿Cómo aprovecharlo?

Se proyecta apertura de 400 mil puestos de trabajo temporales en el último trimestre de 2020. La mayor demanda será en los meses de noviembre y diciembre. Provendrá de los sectores de comercio y servicios. Se estima que un 20% de los trabajadores temporales consigan un contrato de trabajo estable.

Se espera que se creen cerca de 400 mil puestos temporales en el último trimestre de este año, según la proyección de la Asociación Brasileña de Trabajo Temporal (Asserttem). En noviembre y diciembre, los sectores más destacado deben ser el comercio, seguido por los servicios, principalmente por el incremento de actividad en Black Friday y Navidad.

Se estima que se contratará en forma definitiva a un 20% de los trabajadores temporales. El trabajador temporal puede adquirir conocimientos y experiencia lo que potencia su contratación en un eventual puesto permanente.

El presidente de Asserttem recomienda al trabajador buscar una agencia de trabajo temporal. En el sitio web de Asserttem, hay una lista de las agencias miembro registradas en el Ministerio de Economía, divididas por estado.

Cómo funciona el trabajo temporal en Brasil

El trabajo temporal lo realiza una persona contratada por una agencia de contrataciones temporales que a su vez pone al trabajador a disposición de la empresa en donde efectivamente se desarrolla la actividad. Esta contratación se orienta a atender la necesidad de reposición temporal de personal permanente o cubrir funciones por un período determinado.

La duración máxima del contrato de trabajo es de 180 días, con posibilidad de prorrogarse por única vez por hasta 90 días adicionales consecutivos.

Derechos laborales previstos en el contrato temporal:

Máximo de ocho horas por día, puede ser prolongado en el caso de que la empresa utilice un día laboral específico.

Horas que superen la jornada laboral normal serán retribuidas con un incremento de al menos el 50%.

Aumento de al menos el 20% de la remuneración cuando se trabaja de noche.

Descanso semanal pago.

Retribución equivalente a la de los empleados de la misma categoría, garantizando el salario mínimo regional.

Pago de vacaciones proporcional, calculado sobre la base de 1/12 del último salario.

Fondo de Garantía de Servicio (FGTS).

Beneficios y servicios del Seguro Social.

Seguro de accidentes de trabajo.

Nota de la condición de trabajador temporal en la Tarjeta de Trabajo y Seguridad Social

Fuente. https://www.brasileconomia.com/

Trabajos Temporarios en Brasil, se crearán 400.000 puestos en lo que resta de 2020 was last modified: by

En : Economía