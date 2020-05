Trump prohíbió entrada a EEUU de extranjeros que hayan visitado en Brasil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió este domingo 24 de mayo la entrada en el país de extranjeros que hayan estado en Brasil, convertido en las últimas semanas en uno de los epicentros de la pandemia del coronavirus, informó la Casa Blanca.

La prohibición afecta a los viajeros no estadounidenses que hayan estado en el gigante sudamericano 14 días antes de solicitar la entrada en el país, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

“La acción de hoy ayudará a garantizar que los ciudadanos extranjeros que han estado en Brasil no se conviertan en una fuente de infecciones adicionales en nuestro país”, expresó en un comunicado.

Con cerca de 22.000 muertes y más de 350.000 casos de coronavirus, Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia por número de contagios, solo por detrás de Estados Unidos.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un aliado político del mandatario estadounidense, se ha ganado el apelativo del “Trump tropical” por su forma impetuosa y agresiva de expresarse.

Como Trump, el presidente ultraderechista minimizó el coronavirus al compararlo con un “gripecita” y aseguró que las medidas de confinamiento perjudican innecesariamente la economía más grande de América Latina.

Trump prohibió entrada a EEUU de extranjeros que hayan visitado Brasil was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos