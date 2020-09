EN COLOMBIA: Varios muertos en protestas por torturas y asesinato de abogado a manos de «Policías»

Varios muertos en protestas por torturas y asesinato de abogado a manos de «Policías».

La cifra de muertos durante la violenta jornada de protestas contra el abuso policial de la noche de este miércoles en Bogotá y otras ciudades de Colombia subió a ocho, al confirmar este jueves la alcaldía de Bogotá una sexta víctima en la capital del país.

«A esta hora desafortunadamente, además de los cinco casos que ya hemos reportado en la mañana, tenemos un fallecido más. Serían seis en total en la ciudad de Bogotá», dijo la alcaldesa de la capital, Claudia López en una declaración pública.

Las autoridades confirmaron la muerte de Julián Mauricio González, un joven de 27 años que falleció en el Hospital de Kennedy, en el sur de la ciudad, tras recibir un disparo con arma de fuego en el abdomen.

La alcaldesa detalló que las seis personas fallecidas en la ciudad eran jóvenes entre los 17 y los 27 años que murieron por disparos con arma de fuego.

Además de las seis víctimas en Bogotá, hubo otras dos en Soacha, una populosa localidad situada al sur de la capital colombiana, según informó más temprano el subdirector de la Policía, general Gustavo Moreno, en una rueda de prensa con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Las protestas comenzaron frente al Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Villa Luz, en el oeste de Bogotá, en el que trabajaban los dos uniformados que en la madrugada de ayer sometieron con brutalidad y el uso prolongado de una pistola eléctrica Táser a Javier Ordóñez, abogado de 46 años y padre de dos hijos pequeños, que falleció poco después en una clínica.

Sin embargo, grupos de jóvenes empezaron a atacar instalaciones policiales y autobuses de servicio público en diferentes partes de la capital colombiana lo que hizo que la protestase saliera de control.

López informó que, además de los seis muertos, hay 58 heridos por disparos y señaló que las autoridades tienen pruebas de que hubo un uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía.

«Esto es lo equivalente a un combate. Uno no tiene 58 heridos en una noche por trifulcas, sino por el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía Nacional. A estas alturas es evidente que la única que puede garantizar una investigación seria y objetiva de los hechos es la Procuraduría General», dijo.

Entre los 58 heridos hay tres mujeres jóvenes, incluida una menor de edad, en grave estado de salud que permanecen en unidades de cuidados intensivos y fueron víctimas de disparos en el tórax, abdomen y cuello.

«Nuestro equipo médico está haciendo como siempre todo lo científica y humanamente posible para salvarles la vida», subrayó López.

Un equipo de la Alcaldía reconstruye con los testigos de los hechos y las familias de las víctimas lo que ocurrió.

